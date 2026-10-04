Messi chọn thủ quân tuyển Argentina

“Messi chọn tôi làm đội trưởng Argentina. Với tôi, đó là một trách nhiệm rất đẹp”, Romero chia sẻ trước trận giao hữu Argentina thắng Burkina Faso 7-0 ngày 4/10 (giờ Hà Nội) và nhấn mạnh: “Quyết định được đưa ra cùng HLV Lionel Scaloni càng khiến tôi cảm thấy đặc biệt”.

Trung vệ 28 tuổi thuộc biên chế Atletico Madrid sẽ tiếp nhận vai trò dẫn dắt tập thể mà Messi đã cùng các đồng đội đưa trở lại đỉnh cao thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh niềm tự hào khi được trao băng thủ quân, Romero thừa nhận anh vẫn chưa quen với sự vắng mặt của đàn anh.

Trung vệ Cristian Romero (bên phải) được đàn anh Lionel Messi chọn làm người kế nhiệm đeo băng thủ quân tuyển Argentina. Ảnh: Getty.

“Cảm giác thật lạ khi đợt FIFA Days này không có anh ấy. Tôi biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng không nghĩ sự vắng mặt của Messi lại được cảm nhận rõ đến thế”, tân đội trưởng bày tỏ.

Điều trung vệ Romero học được nhiều nhất từ Messi là phẩm chất thủ lĩnh và sự khiêm tốn. Với anh, cách chủ nhân 8 Quả bóng Vàng đối xử với đồng đội cũng đáng trân trọng như những đóng góp trên sân.

“Tính tôi hơi vụng về, đôi khi khá cứng nhắc. Tôi từng nói với Messi rằng mình hối tiếc vì chưa cho anh ấy thấy hết tình cảm tôi luôn dành cho anh”, Romero nói và nhận định: “Mọi người rồi sẽ nhớ Messi nhiều hơn họ tưởng. Messi chưa bao giờ đặt mình cao hơn bất kỳ ai. Với tôi, Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời và cũng là một con người tuyệt vời”.

Việc lựa chọn người kế nhiệm diễn ra khi đội bóng xứ tango chuẩn bị khép lại một chương đặc biệt trong lịch sử. Cuối tháng 8, Messi công bố bức thư dài 3 trang, thông báo quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế sau hơn 20 năm gắn bó.

Trong chặng đường ấy, tiền đạo 39 tuổi ghi 125 bàn qua 207 trận, cùng Argentina vô địch Copa America 2021, 2024, Siêu cúp Liên lục địa 2022 và World Cup 2022. Ở giải đấu cuối cùng là World Cup 2026, anh vẫn đóng góp 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trên hành trình vào chung kết.

Messi không tham dự 2 trận giao hữu đầu tiên của đợt tập trung này, gặp Bolivia và Burkina Faso. Anh dành lần xuất hiện cuối cùng trong màu áo Argentina cho trận gặp Benin tại sân Monumental ở Buenos Aires, diễn ra lúc 6h ngày 7/10 (giờ Hà Nội).

Để tri ân người đội trưởng, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) mời toàn bộ thành viên đội tuyển vô địch World Cup 2022 cùng gia đình đến dự. Chủ tịch Claudio “Chiqui” Tapia gọi cuộc chia tay này là “điệu tango cuối cùng của cầu thủ hay nhất thế giới”.

Các đồng đội cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng anh, đó là chiếc áo Argentina trên đó HLV Scaloni cùng các tuyển thủ lần lượt viết lời nhắn dành cho Messi.

“Mãi biết ơn vì được trở thành một phần trong câu chuyện tuyệt vời của cậu ấy với màu áo đội tuyển Argentina”, HLV Scaloni chia sẻ trong video ghi lại quá trình chuẩn bị món quà cho Messi.

Tiền đạo Julian Alvarez gửi lời tri ân người anh coi là hình mẫu từ nhỏ, còn trung vệ Lisandro Martinez nói: “Chúng tôi dành cho anh ấy một tình yêu rất lớn và điều đó sẽ kéo dài suốt đời”.

Với tiền vệ Franco Mastantuono, được chơi cạnh Messi là “một giấc mơ đã thành hiện thực”. Tiền vệ Alexis Mac Allister coi quãng thời gian ấy là “điều không thể lặp lại”, trong khi Nico Paz bày tỏ lòng biết ơn vì những bài học nhận được từ đàn anh.

Giữa những lời nhắn xúc động, thủ môn Emiliano Martinez pha trò: “Mọi người đang viết sách à? Viết thế này thì không đủ chỗ mất”.

Tân đội trưởng Romero khép lại video bằng tình cảm dành cho người đã chọn mình kế nhiệm: “Messi thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất yêu anh ấy”.

Chiếc áo giữ màu xanh - trắng truyền thống, bổ sung hình mặt trời lớn cùng tên và số áo màu vàng. Khi đăng hình áo lên mạng xã hội, Messi viết: “Trận đấu cuối cùng. Một chiếc áo cho cả cuộc đời”.