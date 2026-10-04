Trận đấu bất đắc dĩ của tuyển Argentina

Argentina của Lionel Scaloni sẽ đá giao hữu với U23 Burkina Faso. Ảnh: X.

Liên đoàn Bóng đá Burkina Faso đã khẩn cấp cử đội hình chủ yếu là các cầu thủ U23 sang Buenos Aires (Argentina) để đối đầu với nhà đương kim Á quân thế giới. Quyết định hy hữu được đưa ra sau khi dàn cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đồng loạt từ chối ra sân do lịch trình bay hỗn loạn và kiệt sức.

Sự cố nảy sinh ngay sau trận đấu của Burkina Faso tại Morocco trong khuôn khổ vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi. Chuyến bay đầu tiên tới Nam Mỹ bị hủy bỏ sau hành trình kéo dài hơn 25 giờ với nhiều chặng dừng.

Khi phương án bay thay thế xuất hiện, nhiều trụ cột lập tức đình công vì điều kiện di chuyển quá tồi tệ, đồng thời các cầu thủ không được nhận thêm bất kỳ khoản thù lao nào.

Theo nhà báo Romain Molina, thỏa thuận giữa Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và đối thủ chỉ bao gồm chi phí ăn ở, đi lại chứ không chia sẻ doanh thu trận đấu. Dù nội bộ bất ổn, Burkina Faso không thể hủy trận do các ràng buộc pháp lý trong hợp đồng. Đội U23 được triệu tập gấp thế chỗ đàn anh ngay sau khi lịch thi đấu với U23 Mali bị hủy.

Dự kiến, đội hình chắp vá của Burkina Faso chỉ kịp hạ cánh xuống Argentina khoảng hai tiếng rưỡi trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Cuộc chạm trán giữa thầy trò Lionel Scaloni và đại diện Tây Phi sẽ diễn ra vào sáng 4/10.

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