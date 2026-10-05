Nhận định Indonesia vs Thái Lan (20h ngày 5/10), chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia quyết giữ cúp ở lại sân nhà

Indonesia là nước chủ nhà FIFA ASEAN Cup 2026 và được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Indonesia sẵn sàng cho trận gặp Thái Lan.

Đoàn quân của HLV John Herdman khởi đầu giải bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore, sau đó hòa Malaysia 0-0 trong thế thiếu người và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng đậm 9-2 trước Bangladesh.

Sau ba lượt trận, Indonesia có 7 điểm, ghi 11 bàn và để thủng lưới 2 lần. Đội bóng xứ Vạn đảo có cùng điểm và hiệu số +9 với Malaysia nhưng giành ngôi đầu bảng A nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.

Ở lượt trận cuối, Indonesia đã phô diễn sức tấn công ấn tượng khi ghi tới 9 bàn vào lưới Bangladesh. Đáng chú ý, tiền đạo Mitchell Baker có tới 5 pha lập công trong màn so tài này và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải sau vòng bảng.

Bên cạnh Baker, Indonesia còn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On hay Ole Romeny. Điều đó giúp HLV John Herdman có nhiều phương án để triển khai lối chơi.

Điểm mạnh nhất của Indonesia nằm ở khả năng tạo sức ép với cường độ cao. Khi có khoảng trống, các cầu thủ chủ nhà sẵn sàng đưa bóng nhanh lên phía trước thay vì mất nhiều thời gian tổ chức.

Tuy nhiên, trận hòa Malaysia 0-0 trước đó cũng chỉ ra rằng họ không phải lúc nào cũng dễ dàng áp đặt thế trận trước những đội bóng có tổ chức tốt.

Thái Lan chắc chắn là thử thách khó hơn rất nhiều so với Bangladesh. Vì vậy, Indonesia không thể chỉ dựa vào việc đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép.

Nếu mất bóng khi các tuyến đang dâng cao, đội chủ nhà có thể phải đối diện với những pha chuyển trạng thái nguy hiểm từ các cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật bên phía Thái Lan.

Indonesia còn phải giải quyết bài toán nhân sự ở tuyến giữa khi Thom Haye không thể góp mặt vì án treo giò. Đây là tổn thất đáng kể bởi tiền vệ này đóng vai trò quan trọng trong khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng.

Thái Lan tự tin cạnh tranh chức vô địch

Nếu Indonesia tiến vào chung kết bằng sức tấn công ấn tượng thì Thái Lan lại cho thấy sự ổn định và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng.

Thái Lan sẽ vượt qua Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

“Voi chiến” khởi đầu vòng bảng bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, sau đó đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 để sớm giành ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào chung kết.

Ở lượt trận cuối gặp Philippines, HLV Anthony Hudson thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình nhằm giữ sức cho các trụ cột. Thái Lan để thua 1-2 nhưng kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí của họ.

Do đó, thất bại trước Philippines không phản ánh đầy đủ sức mạnh mà Thái Lan có thể mang vào trận chung kết.

Những cầu thủ quan trọng như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Manuel Tom Bihr hay Nicholas Mickelson đều có thể trở lại đội hình xuất phát.

Ở trận đấu tới với Indonesia, Thái Lan nhiều khả năng không cần đẩy tốc độ lên quá cao ngay từ đầu. Trước sức ép từ Indonesia và khán giả chủ nhà, đội bóng của HLV Anthony Hudson có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình và tìm thời điểm phù hợp để phản công.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía Thái Lan. Trong 35 lần gặp nhau, “Voi chiến” thắng 19 trận, Indonesia thắng 13 và hai đội hòa 3 lần. Nếu tính 5 lần đối đầu gần nhất, Indonesia chưa thắng Thái Lan, với 2 thất bại và 3 trận hòa.

Dù vậy, những con số thống kê chỉ mang tính tham khảo và kết quả trận đấu sẽ được quyết định bởi màn trình diễn của hai đội trên sân.

Dự đoán tỷ số: Indonesia 2-1 Thái Lan. Đội hình dự kiến: Indonesia: Paes; Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On; Lee Baker, Pelupessy, Jenner; Romeny, James. Thái Lan: Patiwat Khammai; Suphanan Bureerat, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sairiya, Nicholas Mickelson; Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee; Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin, Teerasak Poeiphimai; Jude Soonsup-Bell.