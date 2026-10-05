Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 5/10: Việt Nam quyết chiến Malaysia, Thái Lan đối đầu Indonesia

Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Malaysia

Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Malaysia với nhiều dấu hỏi về lực lượng. Hàng thủ chịu tổn thất khi Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương, trong khi khả năng góp mặt của Hoàng Hên và Tài Lộc vẫn chưa được xác định do vấn đề thể trạng.

Malaysia lại có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe bất bại với 7 điểm, ghi 9 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Dàn cầu thủ nhập tịch giàu thể hình cũng giúp “Hổ Malaya” tạo lợi thế trong những pha tranh chấp và bóng bổng.

Bên phía Việt Nam, Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Hoàng Đức được kỳ vọng tạo ra khác biệt trên hàng công. HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự sau các biến động lực lượng ở những trận đấu trước.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ngày 5/10 trước Malaysia

Khả năng phòng ngự chắc chắn của Malaysia sẽ là bài toán không dễ giải đối với hàng công của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với vị trí thứ ba.

Thái Lan quyết đấu Indonesia cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là màn so tài giữa Thái Lan và chủ nhà Indonesia. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, Indonesia được đánh giá cao trong cuộc đua đến chức vô địch. Tiền đạo Mitchell Baker đang là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Sức mạnh trên hàng công cùng sự cổ vũ từ khán giả Jakarta sẽ là điểm tựa quan trọng cho đội chủ nhà.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 5/10

Thái Lan cũng có hành trình đáng chú ý khi lần lượt vượt qua Pakistan và Việt Nam để tiến vào chung kết. Ở lượt cuối vòng bảng, HLV Anthony Hudson chủ động xoay tua đội hình trong thất bại 1-2 trước Philippines nhằm giữ sức cho các trụ cột.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen và Tom Bihr được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của “Voi chiến”. Kinh nghiệm cùng khả năng kiểm soát thế trận có thể trở thành chìa khóa giúp Thái Lan đối phó sức ép từ đội chủ nhà.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 5/10

16h00: Việt Nam – Malaysia (tranh hạng Ba)

20h00: Thái Lan – Indonesia (chung kết)