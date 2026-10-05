Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Malaysia (16 giờ hôm nay 5/10): Siêu máy tính nghiêng về Việt Nam

Siêu máy tính nghiêng về Việt Nam

Trước trận tranh hạng ba, siêu máy tính Wincomparator đánh giá đội tuyển Việt Nam có 53,43% khả năng giành chiến thắng. Khả năng Malaysia thắng là 34,71%, trong khi xác suất hai đội hòa ở mức 11,86%.

Những con số trên phần nào phản ánh ưu thế của đội tuyển Việt Nam khi xét về thành tích đối đầu.

Trong năm 2026, Việt Nam đã 3 lần gặp Malaysia và đều giành chiến thắng. Đầu tiên là chiến thắng 3-1 ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Tại bán kết ASEAN Cup diễn ra vào tháng 8, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục vượt qua Malaysia ở cả hai lượt trận với cùng tỷ số 2-0.

Nhìn rộng hơn, Malaysia chưa thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia kể từ năm 2014. Đây là điểm tựa đáng kể về tâm lý đối với “Những chiến binh sao vàng” trước cuộc tái đấu.

Đội tuyển Việt Nam cũng sở hữu bộ khung gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Lê Giang, kết hợp với những nhân tố có khả năng tạo đột biến trên hàng công.

Tuy nhiên, phong độ của Việt Nam tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 chưa thực sự ổn định. Sau khởi đầu thuận lợi, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 trước khi vượt qua Pakistan 4-2 để giành quyền tranh hạng ba.

Đáng chú ý, hàng phòng ngự đã để thủng lưới 4 lần tại vòng bảng. Khả năng duy trì sự tập trung, đặc biệt trong những thời điểm chuyển đổi trạng thái, vì thế sẽ là vấn đề đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khi đối đầu Malaysia.

Malaysia không dễ bị khuất phục

Nếu lịch sử đối đầu đứng về phía Việt Nam, phong độ tại FIFA ASEAN Cup 2026 lại cho thấy Malaysia là đối thủ rất đáng gờm.

Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khép lại bảng A với thành tích bất bại, thắng Bangladesh 3-0, hòa chủ nhà Indonesia 0-0 và thắng Singapore 6-0. Malaysia ghi 9 bàn và không để thủng lưới ở vòng bảng.

Một trong những nhân tố nguy hiểm nhất của Malaysia là Bergson da Silva. Tiền đạo này đã ghi 4 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Singapore. Bên cạnh Bergson, Arif Aiman và Manuel Hidalgo cũng là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Malaysia tổ chức đội hình chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đây sẽ là thử thách đáng kể đối với hàng phòng ngự Việt Nam.

Tuy nhiên, Malaysia cũng gặp khó khăn về lực lượng khi trung vệ đội trưởng Dion Cools rời đội để giải quyết việc gia đình, trong khi Faisal Halim chưa thể thi đấu do chấn thương.

Việt Nam cũng đối mặt bài toán lực lượng

HLV Kim Sang-sik cũng không có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này.

Sau trận gặp Pakistan, Hoàng Hên và Tài Lộc không thể góp mặt, trong khi Việt Anh gặp vấn đề về cơ bắp. Khả năng ra sân của Đình Bắc cũng cần được cân nhắc khi cầu thủ này bị căng cơ nhẹ và phải tập riêng dưới sự theo dõi của bác sĩ.

Đình Bắc là một trong những nhân tố nổi bật trong chiến thắng 4-2 trước Pakistan khi ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo. Nếu không thể sử dụng cầu thủ này ngay từ đầu, ban huấn luyện sẽ phải tính đến những phương án thay thế trên hàng công.

Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận thất vọng khi đội tuyển Việt Nam không thể góp mặt ở chung kết, nhưng khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hướng tới chiến thắng trong trận tranh hạng ba.

Ở chiều ngược lại, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao khả năng chuyển đổi trạng thái của đội tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định Malaysia đã chuẩn bị tâm lý và tự tin cho cuộc đối đầu.

Việt Nam có thể thắng sát nút

Tương quan trước trận cho thấy mỗi đội đang sở hữu những lợi thế riêng. Malaysia gây ấn tượng bằng phong độ ổn định, hàng công hiệu quả và chưa để thủng lưới tại vòng bảng. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế đáng kể về thành tích đối đầu và được siêu máy tính đánh giá có xác suất chiến thắng cao hơn.

Điểm quyết định có thể nằm ở khả năng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Nếu hạn chế được khoảng trống, kiểm soát tốt Bergson cùng các mũi tấn công của Malaysia và duy trì hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ sở để giành chiến thắng.

Với tính chất của trận tranh hạng ba cùng những vấn đề về lực lượng của cả hai đội, cuộc đối đầu có thể diễn ra giằng co. Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng cách biệt nếu có nhiều khả năng không lớn.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Thành Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Đình Bắc, Minh Hoàng.

Malaysia: Syihan Hazmi, Quentin Cheng, Daniel Ting, Harith Haiqal, Brad Tapp, Nooa Laine, Manuel Hidalgo, Fergus Tierney, Stuart Wilkin, Arif Aiman, Bergson.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Malaysia.