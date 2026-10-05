Nhận định Việt Nam vs Malaysia (16h ngày 5/10), tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng

Tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 sau hành trình không thực sự bằng phẳng tại vòng bảng.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, sau đó để thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ hai. Đến trận cuối gặp Pakistan, tuyển Việt Nam từng bị dẫn bàn nhưng kịp ngược dòng thắng 4-2 để giành vị trí thứ hai bảng B.

Sau 3 trận, “Những chiến binh sao vàng” ghi 5 bàn và để thủng lưới 4 lần. Những con số này cho thấy tuyển Việt Nam vẫn duy trì được khả năng tấn công, nhưng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự chưa đạt mức tốt nhất.

Điều đáng lo nhất với HLV Kim Sang-sik trước trận đấu với Malaysia nằm ở vấn đề lực lượng khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề về thể trạng sau trận gặp Pakistan. Bên cạnh đó, cầu thủ đa năng Hoàng Hên cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe và chưa chắc chắn có thể thi đấu.

Nếu Việt Anh không thể thi đấu, hàng thủ Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục được điều chỉnh với những phương án như Adou Minh, Nguyễn Xuân Mạnh hay Ngọc Bảo.

Ở tuyến trên, tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất khi Nguyễn Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, trong khi Phạm Gia Hưng đã rời đội vì lý do gia đình. Điều đó khiến HLV Kim Sang-sik không có nhiều lựa chọn cho vị trí trung phong.

Trong bối cảnh ấy, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Sau vòng bảng, cầu thủ này đã trực tiếp tham gia vào 4 trong tổng số 5 bàn của tuyển Việt Nam với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét trong chiến thắng 4-2 trước Pakistan khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 và kiến tạo để Williams Minh Hoàng sút tung lưới đối phương.

Khả năng tăng tốc, xử lý trực diện và khai thác khoảng trống của Đình Bắc có thể trở thành phương án quan trọng trước Malaysia, đặc biệt khi đối thủ thiếu trung vệ đội trưởng Dion Cools.

Trước khi bước vào trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam đang được đa phần giới chuyên môn đánh giá cao hơn về khả năng chiến thắng. Theo thống kê, trong 5 lần gặp Malaysia gần nhất, đội bóng áo đỏ toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Đáng chú ý, hai đội vừa gặp nhau tại bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8 và tuyển Việt Nam thắng 2-0 ở cả lượt đi lẫn lượt về.

Malaysia không còn là đối thủ dễ chơi

Bên phần sân đối diện, Malaysia lại thi đấu đầy ấn tượng ở giai đoạn vòng bảng với thành tích bất bại.

Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thắng Bangladesh, hòa chủ nhà Indonesia rồi đánh bại Singapore. Sau ba lượt trận, “Bầy hổ” có 7 điểm, ghi 9 bàn và đặc biệt chưa để thủng lưới lần nào.

Malaysia liệu có thể tạo ra bất ngờ cho tuyển Việt Nam.

Malaysia thậm chí từng đứng rất gần tấm vé vào chung kết khi giành chiến thắng 6-0 trước Singapore. Họ có cùng 7 điểm và hiệu số +9 với Indonesia. Tuy nhiên, đội chủ nhà đánh bại Bangladesh 9-2 để nâng tổng số bàn thắng lên 11, nhiều hơn 9 bàn của Malaysia và qua đó giành ngôi đầu bảng.

Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, màn trình diễn tại vòng bảng vẫn cho thấy Malaysia đang sở hữu sức tấn công đáng gờm.

Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe cũng đối diện những tổn thất đáng kể trước trận gặp tuyển Việt Nam khi đội trưởng Dion Cools không thể góp mặt, trong khi Faisal Halim vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, Malaysia nhiều khả năng không lựa chọn cách chơi phòng ngự thụ động khi đối đầu tuyển Việt Nam. Họ có đủ nhân sự để gây sức ép, tranh chấp ở giữa sân rồi đưa bóng nhanh lên phía trên cho Bergson hoặc khai thác tốc độ ở hai cánh.

Nhưng đây chắc chắn là trận đấu rất khó bởi đối thủ của họ trong trận tranh hạng ba là tuyển Việt Nam.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Malaysia. Đội hình dự kiến: Việt Nam: Lê Giang; Adou Minh, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Tuấn Tài; Đình Bắc, Minh Hoàng, Tài Lộc. Malaysia: Syihan Hazmi; Quentin Cheng, Ubaidullah Shamsul, Brad Tapp, Daniel Ting; Manuel Hidalgo, Nooa Laine, Stuart Wilkin; Arif Aiman, Fergus Tierney, Bergson.