ĐT Việt Nam là 'chủ nhà' trận tranh hạng Ba với ĐT Malaysia, có quyền lợi gì đặc biệt?

Sau khi giành vị trí thứ hai bảng B, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Malaysia - đội đứng nhì bảng A ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia). Đáng chú ý, trên thông tin trận đấu, ĐT Việt Nam được xếp là “Home”, trong khi Malaysia được xác định là “Away”. Điều này khiến không ít người hâm mộ đặt câu hỏi liệu ĐT Việt Nam có được hưởng những quyền lợi đặc biệt giống một đội chủ nhà hay không.

“Home” nhưng không phải chủ nhà theo nghĩa thông thường

Trước hết, cần phân biệt giữa “Home team” trên thông tin trận đấu và đội chủ nhà theo định nghĩa địa điểm tổ chức.

FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), trong đó các trận đấu của Division 1 diễn ra tại Indonesia. Vì vậy, Indonesia mới là nước chủ nhà của giải đấu.

Trong khi đó, việc ĐT Việt Nam được xếp ở vị trí “Home” trong trận tranh hạng Ba chỉ là cách phân định hai đội trên hồ sơ trận đấu. Địa điểm thi đấu vẫn được ấn định tại Gelora Bung Karno, sân vận động ở Jakarta. Nói cách khác, ĐT Việt Nam không được thi đấu trên sân nhà của mình, dù tên đội xuất hiện ở vị trí “Home”.

ĐT Việt Nam tập luyện vào chiều tối 4/10, trước trận gặp ĐT Malaysia. (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam có được hưởng quyền lợi đặc biệt?

Câu trả lời là không có lợi thế sân nhà về mặt chuyên môn. Việc được xếp là “Home” không giúp ĐT Việt Nam được lựa chọn địa điểm thi đấu, không có lợi thế sân nhà cũng như không được hưởng doanh thu vé hay quyền tổ chức.

ĐT Malaysia vẫn thi đấu trong cùng điều kiện sân bãi tại Jakarta. Hai đội cùng chịu sự điều hành của ban tổ chức và trọng tài theo các quy định của FIFA.

Nếu có những quy trình liên quan đến đội “Home” như thứ tự hiển thị tên đội, cách sắp xếp thông tin trận đấu hay một số thủ tục tổ chức, đây cũng không phải là những quyền lợi đủ để tạo ra lợi thế đáng kể về chuyên môn.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đã quen với sân Gelora Bung Karno khi vừa đánh bại ĐT Pakistan 4-2 tại đây ở lượt trận cuối vòng bảng. Điều này có thể giúp các cầu thủ có thêm sự quen thuộc với mặt sân và điều kiện thi đấu, nhưng đó là lợi thế đến từ việc đã từng thi đấu tại sân này, chứ không phải vì Việt Nam được xếp “Home”.

Trận tranh hạng Ba giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vì thế vẫn là cuộc đấu trên sân trung lập đối với cả hai đội, dù ĐT Việt Nam được xếp ở vị trí “Home” trên hồ sơ trận đấu.