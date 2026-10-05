Báo chí Malaysia kỳ vọng đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam chiều nay

“Cuộc đối đầu tới đây là cơ hội để tuyển Malaysia đòi lại món nợ sau khi để thua Việt Nam trong hai lần đối đầu ở Bán kết ASEAN Cup trước đó,” tờ MakanBola (Malaysia) viết trong bài nhận định trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup giữa tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).

Theo MakanBola, một chiến thắng không chỉ giúp tuyển Malaysia giành hạng ba mà còn giúp đội bóng chấm dứt chuỗi hơn một thập kỷ không thắng Việt Nam.

“Lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam là tại bán kết AFF Cup 2014, khi đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Dollah Salleh thắng 4-2 tại Hà Nội, qua đó giành quyền vào Chung kết với tổng tỷ số 5-4. Kể từ chiến thắng đó, Malaysia không thể đánh bại Việt Nam trong 12 lần đối đầu, với thành tích 11 thua và một hòa,” tờ MakanBola viết.

“Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe khép lại vòng Bảng bằng chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Singapore. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ để đưa Malaysia vào Chung kết khi Indonesia giành ngôi nhất bảng nhờ hơn về tổng số bàn thắng. Nỗi thất vọng đó chắc chắn sẽ trở thành động lực để tuyển Malaysia khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup bằng một chiến thắng và mang về tấm huy chương đồng,” tờ MakanBola viết.

Ở lần gặp nhau gần nhất vào ngày 19/8 tại Bán kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Trang tin thể thao Stadium Astro của Malaysia dành sự chú ý cho lực lượng của tuyển Việt Nam ở trận đấu chiều nay. Theo trang này, việc HLV Kim Sang Sik không có Nguyễn Xuân Son trong đội hình là “tin vui” đối với tuyển Malaysia. Stadium Astro đánh giá tiền đạo sinh năm 1997 là “chủ lực” của tuyển Việt Nam. Tại bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8, Nguyễn Xuân Son đã ghi tổng cộng 3 bàn thắng.

Ngoài Xuân Son, Stadium Astro cho biết tuyển Việt Nam còn có thể thiếu vắng nhiều cái trên đáng chú ý khác như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Bùi Hoàng Việt Anh khi những cầu thủ này đang gặp vấn đề thể trạng do lịch thi đấu dày đặc thời gian qua.

Về phía Việt Nam, trao đổi với báo giới tối 4/10, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội đang gặp khó khăn về lực lượng khi Hoàng Hên và Tài Lộc có vấn đề về thể trạng, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương cơ.

“Càng khó khăn, tuyển Việt Nam càng phải đoàn kết để giành chiến thắng. Với tôi cũng như các cầu thủ và người hâm mộ, khi chúng ta không lọt vào trận Chung kết thì điều đó khiến tôi và mọi người cảm thấy khá là thất vọng. Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh giải Ba, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất,” ông Kim Sang Sik chia sẻ.

Trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia) vào lúc 16h ngày 5/10.

Trận Chung kết sẽ là màn so tài giữa tuyển Indonesia và Thái Lan, diễn ra lúc 20h cùng ngày.

Sáng 5/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim﻿ đã gửi lời chúc tới đội tuyển quốc gia nước này. “Chúc ‘Những chú hổ Malaysia’thi đấu thành công trong trận tranh hạng Ba gặp Việt Nam. Hãy chiến đấu với tinh thần cao nhất và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Người dân Malaysia luôn sát cánh cùng các bạn,” ông Anwar Ibrahim viết trên mạng xã hội Facebook.