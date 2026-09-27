[GALLERY] Diễn viên Ngọc Huyền ngày càng quyến rũ ở tuổi 27

Ở tuổi 27, diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền đang cho thấy sự thay đổi rõ nét về hình ảnh. Không còn gắn liền với vẻ ngoài nhí nhảnh, trong trẻo của Vân Vân trong Thương ngày nắng về, nữ diễn viên ngày càng tự tin theo đuổi phong cách trưởng thành. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Trong những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, Ngọc Huyền thường lựa chọn các trang phục nữ tính pha chút quyến rũ. Cô không ngại thử nghiệm nhiều kiểu dáng mới, từ váy hai dây, thiết kế ôm sát đến những bộ trang phục có đường cắt xẻ vừa phải. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Ngọc Huyền khai thác lợi thế hình thể một cách tinh tế. Thay vì tập trung vào vòng eo hay vòng một, nữ diễn viên thường ưu ái những thiết kế trễ vai, giúp tôn bờ vai thanh mảnh và phần xương quai xanh nổi bật. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Sự thay đổi trong cách ăn mặc cũng góp phần tạo nên hình ảnh mới của Ngọc Huyền. Nếu trên màn ảnh cô thường xuất hiện với vẻ kín đáo, giản dị thì ngoài đời, nữ diễn viên lại linh hoạt giữa nét thanh lịch, nữ tính và một chút gợi cảm. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Sinh năm 1999, Nguyễn Ngọc Huyền từng được biết đến với vai trò mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Cô theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Năm 2021, vai Vân Vân trong bộ phim Thương ngày nắng về trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Ngọc Huyền. Hình ảnh cô gái trẻ trung, đáng yêu và có phần tinh nghịch giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với đông đảo khán giả truyền hình. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Sau thành công của vai diễn, Ngọc Huyền dần có sự thay đổi về hình ảnh. Những bộ ảnh mới của cô thường nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang ngày càng đa dạng. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện với diện mạo mới, Ngọc Huyền thường nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Những thiết kế khoe khéo bờ vai, đôi chân thon dài hay đường nét cơ thể vừa đủ giúp nữ diễn viên tạo nên vẻ ngoài quyến rũ nhưng không quá phô trương. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Không chỉ có những thay đổi trong sự nghiệp và phong cách, cuộc sống riêng của Ngọc Huyền cũng bước sang một trang mới. Nữ diễn viên kết hôn vào đầu năm 2024 với Duy Minh, sinh năm 2000, kém cô một tuổi và là cháu ruột của NSƯT Chí Trung. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền khá kín tiếng về đời sống gia đình và ít chia sẻ chuyện riêng tư. Dẫu vậy, qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy nữ diễn viên đang từng bước xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn, từ nhan sắc, phong cách thời trang đến cuộc sống cá nhân. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền

Ngọc Huyền nhí nhảnh khi hoá thân thành Hoàn châu cách cách. Clip: FB Nguyễn Ngọc Huyền