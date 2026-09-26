Tinh Hà 'Say Hi' tập 13: Quang Hùng MasterD kết hợp Pháo, Pháp Kiều 'BỚT XINH YÊU'

Từ tình yêu đến bữa cơm nhà

Mở màn Chung kết 2 Tinh Hà "Say Hi" là đội CoolKid với Bức Tranh Tháng Sáu với dàn Anh Trai CoolKid, DANG HONG HAI, Pháp Kiều và Wren Evans. Tiết mục mang tinh thần trẻ trung, nghịch ngợm, kết hợp những câu hát tình cảm với màn rap love của Pháp Kiều và CoolKid. Nhóm còn thử sức với dân gian đương đại, dù Pháp Kiều thừa nhận đây không phải là sở trường của cả bốn thành viên.

Trái ngược với không khí tươi sáng ấy, Trễ Giờ Cơm của đội Quang Hùng MasterD đưa khán giả trở về những ký ức gia đình. Quang Hùng MasterD, WEAN, Sơn.K và XUÂN ĐỊNH KY xuất hiện trong hình ảnh những cậu học sinh từng rời nhà để theo đuổi ước mơ. Sân khấu tái hiện hành trình trưởng thành qua những chuyến xe, ngày nhập học và hình ảnh phiên bản nhí của các nghệ sĩ.

Câu chuyện càng thêm gần gũi khi các thành viên đều có nhiều năm sống xa gia đình. Quang Hùng MasterD và WEAN đã xa nhà khoảng 10 năm, trong khi XUÂN ĐỊNH KY có bốn năm theo đuổi hành trình riêng. Từ ký ức đi học về trễ, Trễ Giờ Cơm trở thành lời nhắc về những bữa cơm nhà mà người trẻ đôi khi bỏ lỡ khi trưởng thành.

Sơn.K, DANG HONG HAI và WEAN kể câu chuyện của riêng mình

Ở sân khấu solo, Sơn.K mang Cây Cầu Tình Ái trở lại với màu sắc "nhạc sến". Kết hợp guitar, vũ đạo và khách mời YEOLAN, nam nghệ sĩ xây dựng câu chuyện tán tỉnh lãng mạn trên chiếc cầu. Sơn.K cũng chia sẻ rằng sau hành trình tại chương trình, anh không còn quá đặt nặng danh hiệu đội trưởng mà muốn trở thành “đội trưởng” cho chính mình.

Trong khi đó, DANG HONG HAI chọn ca khúc Ai cũng muốn làm pháo hoa để thể hiện khát vọng được tỏa sáng. Phần piano của khách mời Bùi Duy Ngọc mở đầu tiết mục trước khi âm nhạc chuyển sang giai điệu vui tươi, giàu năng lượng. Sau sân khấu, nam nghệ sĩ xúc động khi nhìn lại bản thân và thừa nhận mình cần thêm thời gian để cởi mở hơn với mọi người.

WEAN cũng dành phần thi solo cho câu chuyện cá nhân qua ca khúc KHÔNG TIN VÀO ANH THÌ ANH ĐÂY TIN VÀO AI. Không tập trung vào vũ đạo hay hiệu ứng sân khấu, nam nghệ sĩ lựa chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc, nhìn lại cậu bé từ Quảng Ngãi từng kiên trì theo đuổi ước mơ. WEAN chia sẻ Tinh Hà “Say Hi” giúp anh lần đầu cảm nhận có những người thật sự đứng ra bảo vệ mình.

Pháp Kiều, CoolKid và Wren Evans đổi màu âm nhạc

Pháp Kiều đưa không khí Chung kết trở lại với BỚT XINH YÊU. Mang màu sắc Y2K, tiết mục kết hợp đoạn hook bắt tai, dance break và phong cách trình diễn giàu năng lượng. Nam nghệ sĩ cho biết cảm hứng sáng tạo đến từ việc nghe nhiều ca khúc quốc tế, kể cả những bài hát mà anh chưa hiểu trọn vẹn lời ca.

CoolKid lại chọn R&B với 1 KẺ ĐÁNG THƯƠNG 1 NGƯỜI ĐÁNG TRÁCH, kể về một cuộc tình đã qua. Có sự góp mặt của Ánh Sáng AZA, sân khấu cho thấy một khía cạnh khác của nam nghệ sĩ bên cạnh hình ảnh hài hước, có phần “ngầu” thường thấy.

Wren Evans thử sức với một dòng nhạc chưa từng thực hiện, đồng thời lần đầu rap tại chương trình. YEU được phát triển từ bản demo đã ấp ủ hai năm, tiếp tục khai thác cách chơi chữ trong lời hát. Nhìn lại hành trình, Wren Evans ví Tinh Hà “Say Hi” như một lần “tái sinh” trong âm nhạc.

Quang Hùng MasterD kết hợp Pháo, Top 16 khép lại Livestage 5

Khép lại loạt sân khấu solo là Quang Hùng MasterD với CASTING. Nam nghệ sĩ xây dựng tiết mục như một phim trường, kết hợp diễn xuất, vũ đạo và rap tiếng Thái. Sự xuất hiện của Pháo trong vai nữ đạo diễn mở đầu câu chuyện, đưa sân khấu đi qua những khung hình gợi nhắc các tác phẩm điện ảnh từ Hollywood đến Thái Lan.

Sau các phần thi, Top 16 cùng trở lại sân khấu khép lại Livestage 5. Nhìn lại hành trình, MC Trấn Thành nhấn mạnh những ký ức chung của các nghệ sĩ thay vì chỉ tập trung vào thứ hạng. Anh chia sẻ: “Chúng ta sẽ từng nhớ rằng ở thanh xuân này chúng ta đã gặp nhau”.