Hồ Ngọc Hà thân thiết cùng Miss Universe Pia Wurtzbach trong lần trở lại Milan

Sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà tại The Store Show tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn kết đặc biệt của nữ ca sĩ với nhà mốt nước Ý. Đây cũng là lần thứ tư nữ ca sĩ trở lại Milan kể từ khi nhận danh xưng "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) từ Gucci.

Hồ Ngọc Hà còn sánh đôi và trò chuyện vui vẻ cùng Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Trước đó một đêm, cả hai đã có buổi chụp ảnh streetstyle trên đường phố Milan. Đã nhiều lần gặp gỡ tại các sự kiện quốc tế, sự thân thiết và ăn ý của cả hai trước ống kính càng làm tăng thêm sức hút.

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Khác hẳn với những bộ cánh lộng lẫy ở các mùa mốt trước, lần xuất hiện này tại Milan, Hồ Ngọc Hà tạo bất ngờ khi lựa chọn phong cách khỏe khoắn, hiện đại. Cô diện look số 12 thuộc BST Gucci Core, từng được Giám đốc sáng tạo Demna ra mắt tại Quảng trường Thời Đại New York trong khuôn khổ Cruise 2027.

Tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan cũng đăng tải clip cận cảnh thần thái của nữ ca sĩ trên các nền tảng mạng xã hội.