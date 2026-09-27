'Cựu công chúa Disney' Dove Cameron kết hôn với thủ lĩnh ban nhạc Måneskin

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ Dove Cameron, ngôi sao gắn liền với loạt phim Disney “Descendants”, đã chính thức về chung một nhà với Damiano David, thủ lĩnh ban nhạc Rock Måneskin. Lễ cưới diễn ra riêng tư tại tòa thị chính ở Montalcino, vùng Tuscany, Ý. Theo Vogue, hôn lễ diễn ra kín đáo tại tòa nhà cổ Palazzo dei Priori thuộc thị trấn Montalcino, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.

Điểm gây chú ý trong lễ cưới là sự lựa chọn trang phục không theo lối truyền thống của cặp đôi. Thay vì váy cưới, Cameron diện một bộ vest trắng được may đo riêng bởi nhà mốt Giorgio Armani, thiết kế ôm eo với cà vạt trắng và một chiếc áo choàng rủ phía sau tạo điểm nhấn. Trong khi đó, David lựa chọn bộ trang phục màu ngà do thương hiệu Giuliva Heritage may riêng, phối cùng khăn lụa quàng cổ, tạo nên tổng thể đồng điệu với người bạn đời.

Sau lễ cưới ở Montalcino, tiệc mừng cưới tiếp tục được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Castiglion del Bosco thuộc thung lũng Val d'Orcia, Tuscany.

Chuyện tình của Dove Cameron và Damiano David bắt đầu từ năm 2023. Cả hai gặp nhau lần đầu tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022, khi cùng được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Sau đó, David đã mời Cameron tới xem một buổi biểu diễn của Måneskin, từ đó mối quan hệ giữa hai người dần phát triển.

Đến tháng 1/2024, cặp đôi được bắt gặp trong một buổi hẹn hò riêng tư tại Los Angeles. Sang tháng 2 cùng năm, họ chính thức ra mắt công khai khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ tại buổi tiệc Pre-Grammy Gala do nhà sản xuất âm nhạc Clive Davis tổ chức.

Ngày 4/2/2024, Cameron xác nhận mối quan hệ với David trên tài khoản Instagram cá nhân. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông quốc tế. Đến tháng 1/2026, cả hai chính thức đính hôn.

Dove Cameron khởi đầu sự nghiệp với các vai diễn nổi bật trên kênh Disney qua Liv and Maddie cùng loạt phim Descendants. Sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc và gặt hái thành công với các đĩa đơn ăn khách như bản Electro-Pop Boyfriend đạt vị trí thứ 16 trên Billboard Hot 100. Gần đây, cô tham gia dự án phim kinh dị 56 Days.

Trong khi đó, Damiano David là giọng ca chính của Måneskin - ban nhạc Rock thành lập tại Rome năm 2016 và từng giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision Song Contest năm 2021 với ca khúc Zitti e Buoni. Hiện nam ca sĩ đang tập trung phát triển sự nghiệp solo sau khi phát hành album đầu tay Funny Little Fears vào năm 2025.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Cosmopolitan, Cameron từng dành nhiều lời khen cho David, gọi anh là “người tốt nhất” mà cô từng gặp trong đời, đồng thời miêu tả bạn đời là người “tử tế, hào phóng và chân thành nhất”. Nữ diễn viên cũng từng kể lại khoảnh khắc cầu hôn tại nhà riêng ở Los Angeles, khi David bày tỏ mong muốn có một cuộc sống bình dị bên nhau, tránh xa những ồn ào của sự nổi tiếng. Hiện tại, cặp đôi được cho là đang sinh sống tại một khu vực yên tĩnh ở ngoại ô Rome - quê nhà của David, đồng thời cũng là nơi cả hai tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống của mình.