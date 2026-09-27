Nhà sản xuất âm nhạc đạt giải Grammy 'về chung nhà' với Soobin, Binz là ai?

Nhà sản xuất DannyBoyStyles sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc Chiến lược Toàn cầu (Global Strategy Director) trong 5 năm tới tại SS Label - công ty quản lý của Soobin, Binz... Theo chia sẻ từ công ty, DannyBoyStyles sẽ là người trực tiếp hướng dẫn Soobin và định hình âm nhạc cho chặng đường tiếp theo của nam nghệ sĩ. Anh cũng sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho album của Soobin dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Nhà sản xuất âm nhạc DannyBoyStyles.

DannyBoyStyles là nhà sản xuất, nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh và nhà soạn nhạc người Mỹ có các sản phẩm từng 2 lần đoạt giải Grammy. Anh được biết đến rộng rãi qua các dự án hợp tác cùng các siêu sao toàn cầu như The Weeknd và Beyoncé, đồng thời góp mặt trong danh sách sáng tác và sản xuất của hàng loạt dự án quốc tế danh giá.

Năm 2007, anh là một trong những người đứng sau bản hit số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 This is why I’m hot của Mims.

Bên cạnh sản xuất âm nhạc, DannyBoyStyles còn có thể đóng góp ở nhiều vai trò như giám khảo, người dẫn chương trình, cố vấn, diễn giả và đối tác sáng tạo, đồng thời giữ vai trò cầu nối đưa âm nhạc Việt Nam cùng châu Á vươn tầm sang thị trường Mỹ, Anh và toàn cầu.

Theo DannyBoyStyles, nhiều nghệ sĩ thường tìm cách điều chỉnh âm nhạc để tiệm cận những khuôn mẫu quen thuộc của thị trường toàn cầu. Anh lựa chọn một hướng khác với Soobin khi phát triển âm nhạc dựa trên cảm xúc, cá tính và những chất liệu văn hóa sẵn có, sau đó mở rộng cách thể hiện để phù hợp với quy mô sân khấu quốc tế.

“Nhiều nghệ sĩ khi tìm cách vươn ra quốc tế đã chọn cách gọt dũa bản sắc để hòa nhập với khuôn mẫu chung, nhưng tôi không nghĩ đó là bước đi đúng đắn. Trong thời đại ngày nay, sự nguyên bản mới là điều vượt qua mọi ranh giới, chứ không phải sự bắt chước”, DannyBoyStyles chia sẻ.

Theo nhà sản xuất người Mỹ, nhiệm vụ của anh là giúp mở rộng ngôn ngữ âm nhạc của Soobin nhưng vẫn giữ trọn vẹn cốt lõi cảm xúc và bản sắc văn hóa. Anh hào hứng chờ đợi khán giả Việt sẽ thưởng thức những tác phẩm mà họ sẽ tạo ra trong tương lai.

Nhà sản xuất âm nhạc DannyBoyStyles về cùng công ty với Soobin.

Nhà sản xuất này cũng đặc biệt ấn tượng với môi trường làm việc đầy nhiệt huyết của tập thể SS Label. Anh gọi đây là “năng lượng của một đội bóng vô địch” (championship-team energy) - điều cực kỳ hiếm thấy trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Anh tin rằng ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam sở hữu tiềm năng và dư địa phát triển vô cùng lớn. Tầm nhìn của anh không chỉ dừng lại ở SpaceSpeakers mà còn hướng tới việc đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái âm nhạc Việt Nam, đồng thời xây dựng cầu nối vững chắc giữa âm nhạc Việt Nam, châu Á và thế giới.