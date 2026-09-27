Đại diện Việt Nam thu hút sự chú ý tại Miss Grand International 2026

Từ những bảng xếp hạng thời trang

Emoura Phạm không tạo được sự chú ý ngay từ những ngày đầu Miss Grand International 2026. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam nhanh chóng cải thiện hình ảnh qua từng hoạt động.

Ngày 20/9, Sash Factor và Queenology cùng xếp cô ở vị trí dẫn đầu về trang phục. Sau đó, Sash Factor tiếp tục đưa Emoura lên vị trí số 1 với bộ váy nhung xanh họa tiết vàng.

Hoa hậu Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026. (Nguồn: Vietnamnet)

Để chuẩn bị cho hành trình tại cuộc thi, Emoura Phạm thay đổi trang phục linh hoạt theo từng hoạt động, có ngày sử dụng tới bốn bộ. Cô phối hợp với các nhà thiết kế Việt Nam như Brian Võ, Nguyễn Phúc Tuấn và Võ Thanh Can.

Sự tiến bộ của đại diện Việt Nam cũng được Ban tổ chức chú ý. Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil nhiều lần nhắc đến Emoura Phạm khi nói về khả năng ngoại ngữ và những đại diện ông yêu thích. Trong một buổi chụp hình được livestream, ông bất ngờ khi thấy cô tự trang điểm, làm tóc và chủ động tạo dáng.

Ông Osmel Sousa, người từng được biết đến với vai trò đào tạo và tuyển chọn người đẹp, cũng bắt đầu chú ý đến Emoura Phạm sau khi thấy tên cô liên tục xuất hiện ở vị trí cao trong các bảng dự đoán.

Đáng chú ý, Miss Grand International 2026 ban đầu dự kiến tổ chức tại Ấn Độ nhưng ngày 3/9 chuyển toàn bộ lịch trình sang Thái Lan.

Với Emoura Phạm, sự thay đổi này mang ý nghĩa đặc biệt bởi Thái Lan là nơi cô sinh ra. Sau 10 năm xa quê, cô cho biết vui vì có cơ hội trở lại, dù trước đó từng tiếc vì không có dịp tìm hiểu văn hóa Ấn Độ như dự định.

Dấu ấn từ câu chuyện xây 100 cây cầu

Bên cạnh hình ảnh trên sân khấu, Emoura Phạm gây chú ý với dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh. Trong buổi gặp Chủ tịch Nawat Itsaragrisil, Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut và đương kim Hoa hậu Emma Tiglao, cô chia sẻ về truyền thống thiện nguyện của gia đình và ba thế hệ phụ nữ trong gia đình.

Theo Emoura Phạm, từ nhỏ cô được mẹ đưa đến các mái ấm và trại trẻ mồ côi, qua đó hình thành quan niệm sống là cho đi chứ không chỉ nhận lại.

Ý tưởng xây cầu được gia đình cô hình thành sau khi chứng kiến hình ảnh người dân vùng sâu, vùng xa phải đi qua những cây cầu tạm hoặc vượt kênh rạch để đến trường, ra chợ.

Emoura Phạm cũng tạo dấu ấn bởi khả năng thích nghi và tương tác với các thí sinh. (Nguồn: Vietnamnet)

Đến nay, gia đình Emoura Phạm đã hoàn thành 18 cây cầu kiên cố tại các địa phương còn khó khăn về hạ tầng giao thông. Theo hồ sơ trên trang chính thức của Miss Grand International, cây cầu thứ 19 và 20 đang được xây dựng.

Trong những ngày thi, Emoura Phạm cũng tạo dấu ấn bởi khả năng thích nghi và tương tác với các thí sinh. Cô chủ động sử dụng tiếng Anh để dẫn chương trình, phỏng vấn các đại diện khác trong các buổi livestream, đồng thời tự trang điểm, làm tóc và thực hiện nội dung cho hành trình dự thi.

Dù nhận được sự quan tâm từ truyền thông, Ban tổ chức và các bảng xếp hạng thời trang, những kết quả này không quyết định thành tích chung cuộc. Phía trước Emoura còn các phần thi tài năng, áo tắm, phỏng vấn kín, trang phục dân tộc, bán kết ngày 7/10 và chung kết ngày 10/10.