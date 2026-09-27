Đường đến Oscar 2027 của 'Hộ linh tráng sĩ'

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) công bố chọn "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc - Oscar lần thứ 99, do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức.

Đại diện nhà sản xuất có trách nhiệm phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi các tài liệu theo quy định của ban tổ chức giải thưởng, đồng thời gửi bản phim kỹ thuật số DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh tới ban tổ chức trước 17h ngày 1/10.

Sau khi các phim đăng ký dự vòng sơ tuyển, danh sách đề cử chính thức sẽ được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố theo quy trình của giải. Danh sách rút gọn ở các hạng mục thường được thông báo vào cuối năm.

Nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh cho biết đây là vinh dự của êkíp, bởi tác phẩm trải qua hành trình làm phim, phát hành gian nan. "Đó là động lực cho chúng tôi khi quyết định làm những bộ phim có liên quan tới văn hóa di sản và huyền sử với quy mô lớn", bà nói.

Trước đó, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" tham dự một số liên hoan điện ảnh quốc tế trên thế giới. Giữa tháng 9, đoàn phim dự thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF), Canada. Ngoài hạng mục Gala Presentation, "Hộ linh tráng sĩ" tham gia hạng mục Giải thưởng do Khán giả bình chọn (People's Choice Award).

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" thuộc thể loại huyền sử, lấy bối cảnh sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng (nghệ sĩ Lê Vũ Long đóng) qua đời vì bị sát hại. Theo mật chỉ vua để lại về việc an táng, các tráng sĩ được giao mệnh lệnh đưa các quan tài đi theo hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ.

Điểm cộng của phim chủ yếu nằm ở phần bối cảnh, phục trang. Hình ảnh núi non Ninh Bình hiện lên cổ xưa, khắc họa sự đối lập giữa thiên nhiên mênh mông, kỳ vĩ và vóc dáng con người nhỏ bé.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và NSX Bích Hạnh tại TIFF 2026.

Phần đạo cụ, vũ khí được chế tác đa dạng, tạo cảm giác nhân vật thực sự cầm nắm, sử dụng chúng. Ở một số cảnh, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình huy động khoảng 40 con ngựa cùng lúc. Phần võ thuật được Johnny Trí Nguyễn dàn dựng thuyết phục với những màn giao đấu tốc độ nhanh, tung đòn có lực.

Dù vậy, phim lại có hành trình không mấy suôn sẻ tại phòng vé. Tính đến ngày 26/09/2026, tổng doanh thu phòng vé của bộ phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đạt hơn 38,2 tỷ đồng theo dữ liệu từ Box Office Vietnam.

Bên cạnh đó, phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách phát triển các tuyến nhân vật. Trước phản hồi của khán giả, ê kíp thực hiện thay đổi bản dựng trong thời gian phim vẫn đang chiếu tại rạp.

Phiên bản mới được rút thời lượng còn 135 phút, giảm 20 phút so với bản phát hành ban đầu. Việc chỉnh sửa được nhà sản xuất thông báo nhằm cô đọng câu chuyện và điều chỉnh nhịp phim.

HỘ LINH TRÁNG SĨ - BÍ ẨN MỘ VUA ĐINH - OFFICIAL TRAILER