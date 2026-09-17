MC Minh Trang tiết lộ lý do ly hôn chồng

Mới đây, MC Minh Trang nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả và đồng nghiệp khi chính thức thông báo ly hôn. Nữ MC cho biết, trước nay cô vốn luôn tránh chia sẻ những điều tiêu cực trên trang cá nhân và càng không bao giờ đem chuyện cá nhân, riêng tư của gia đình ra để kể lể.

"Nhưng hôm nay, xin phép được có một ngoại lệ, bởi mình muốn chia sẻ một lần, đầy đủ, chính xác, tránh gây hiểu lầm hoặc những đồn đoán thất thiệt, ảnh hưởng tới cá nhân mình, các bạn nhỏ và những người thân trong gia đình.

Mình và anh Vũ Đức Thành đã chính thức nhận quyết định ly hôn của toà án vào đầu tháng 8/2026", nữ MC cho biết lý do dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

MC Minh Trang thông báo ly hôn.

MC Minh Trang chia sẻ thêm, trước đó dù trải qua thời gian phải chịu nhiều tổn thương về thể chất, tinh thần trong quá trình chung sống, cũng như áp lực từ những quyết định không hợp lý trong công việc của chồng nhưng cô luôn muốn cố gắng vì sự trọn vẹn của gia đình vì không muốn cha mẹ đôi bên và các con bị ảnh hưởng.

"Tuy vậy, cuối tháng 7/2026, mình đau đớn biết được rằng anh Thành đã có quan hệ trên mức đồng nghiệp với một nhân viên trong công ty. Mối quan hệ này đã kéo dài liên tục gần 2 năm, từ đầu năm 2025 cho tới tận ngày mình bàng hoàng phát hiện ra.

Mọi khó khăn trong cuộc sống gia đình, mọi áp lực từ công việc, mọi mệt mỏi trong quá trình nuôi dạy con, mình đều có thể đón nhận và cố gắng vượt qua, nhưng một khi niềm tin đã sụp đổ, tình cảm đã mất bởi những dối trá, phản bội, coi thường, mình lựa chọn dừng lại", nữ MC tâm sự.

MC Minh Trang cho rằng, sắp tới cuộc sống của cô và 4 con hẳn sẽ có nhiều thử thách, từ sức khỏe, tâm lý lẫn sự nghiệp. Tuy vậy, cô có niềm tin vào bản thân sẽ vượt qua vì luôn có gia đình, người thân bên cạnh, cùng các con là nguồn động lực lớn.

"Mình vẫn khoẻ mạnh, trong độ tuổi lao động, có kiến thức, kỹ năng để tự nuôi sống bản thân, nuôi dạy con cái. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì những điều ấy đã cho mình quyền lựa chọn và tự tin bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này", cô trải lòng.

Trong thông báo ly hôn, nữ MC cũng chia sẻ về dự định sắp tới trong công việc. Đồng thời, MC Minh Trang gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì đã tin tưởng, ủng hộ cô. "Gửi bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Con lớn rồi mà vẫn để bố mẹ phải phiền lòng, phải rơi nước mắt. Mọi thứ của ngày hôm nay đều là kết quả của những lựa chọn của con, đều là do con", Minh Trang viết.

Nữ MC nhắn gửi bố mẹ hãy yên tâm vì cô sẽ không làm chuyện khiến gia đình phải hổ thẹn: "Dù có chuyện gì đi nữa, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn, con sẽ tiếp tục sống và cố gắng hơn mỗi ngày ạ".

Hiện, chia sẻ của MC Minh Trang về chuyện ly hôn đang nhận sự quan tâm từ nhiều người. Đa số bình luận bày tỏ sự bất ngờ, cũng như động viên nữ MC. Trong khi đó, chồng cũ của MC Minh Trang hiện chưa có chia sẻ sau thông báo trên.

Nhiều người đang bày tỏ sự bất ngờ, cũng như gửi lời động viên MC Minh Trang.

MC Minh Trang (sinh năm 1987, Hà Nội) từng theo học tại Đại học Ngoại thương trước khi sang Pháp nhận học bổng chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Truyền thông.

Nữ MC có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật cùng nhiều kỹ năng ngoại ngữ khác. Với nền tảng học vấn nổi bật, cô từng giảng dạy môn Marketing sau khi hoàn thành chương trình học.