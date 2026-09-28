Học sinh sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Học sinh Trường tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) tham gia Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. (Ảnh: BCT)

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, hướng tới đối tượng học sinh nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ngay từ môi trường học đường.

Với phương thức truyền thông trực quan và tương tác, Chương trình giúp học sinh tiếp cận kiến thức về năng lượng thông qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi, câu hỏi tương tác và thực hành. Nội dung tập trung vào vai trò của tiết kiệm năng lượng, nhận diện các hành vi gây lãng phí điện trong sinh hoạt và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện an toàn, đúng cách.

Học sinh Trường tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) tham gia Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

Phát biểu tại chương trình tuyên truyền, cô Trần Thị Hương - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo cho biết: Năng lượng hiện diện trong từng hoạt động của cuộc sống: từ ánh sáng trong lớp học, chiếc quạt, điều hòa, máy tính đến những thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình. Năng lượng giúp cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn, nhưng nguồn năng lượng không phải là vô hạn. Vì vậy, biết sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của mỗi người.

Tiết kiệm năng lượng không phải là những việc lớn lao. Đó có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: tắt đèn khi ra khỏi phòng, tắt quạt khi không sử dụng, sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên và luôn tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

Tuyên truyền viên lan tỏa kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tại chương trình tuyên truyền các em học sinh đã được phổ biến các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26oC trở lên; hạn chế mở tủ lạnh lâu, thường xuyên; rút phích cắm và để các thiết bị điện ở chế độ chờ; kết hợp dùng quạt với điều hòa; mở rộng cửa sổ, sử dụng ánh sáng và gió thiên nhiên; thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện...

Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia trả lời câu hỏi về nội dung cách sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm với hoạt động “Đúng nhận - Sai lắng nghe”. Hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, kết hợp giữa học tập và giải trí, nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo và khuyến khích các em trở thành “đại sứ tiết kiệm năng lượng” trong gia đình và cộng đồng.

Bộ Công thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh, có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.