Thích ăn cua đến mấy cũng nên loại bỏ những bộ phận này ngay từ trước khi chế biến: Những lưu ý để an toàn khi ăn

Mang cua nằm ở 2 bên thân, có dạng các sợi nhỏ màu xám trắng hoặc trắng ngà, thường được gọi là “lông cua”. Đây là cơ quan hô hấp, giúp cua trao đổi khí trực tiếp với môi trường nước.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, phần ăn được của cua vỏ cứng được xác định sau khi loại bỏ vỏ, mang và nội tạng. Mang không được xem là phần thịt ăn thông thường của cua.

Do tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước, bộ phận này có thể giữ lại những chất không mong muốn. Khi sơ chế, người dùng nên tách bỏ toàn bộ phần mang nằm ở 2 bên mai, thay vì chỉ lấy thịt xung quanh rồi giữ lại các sợi mang.

Mang cua nằm ở 2 bên thân, có dạng các sợi nhỏ màu xám trắng hoặc trắng ngà, thường được gọi là “lông cua”. Ảnh minh họa: Food.ltn

Dạ dày và ruột nằm trong khoang nội tạng, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn cùng những chất cua hấp thu từ môi trường. Đây cũng không phải các phần thịt chính được khuyến nghị sử dụng.

Sau khi tách mai, người chế biến nên loại bỏ dạ dày, ruột và các mô nội tạng trước khi nấu. Việc làm sạch kỹ giúp hạn chế nguy cơ đưa những chất bẩn còn sót lại vào món ăn.

Phần màu vàng cam hoặc nâu vàng bên trong mai thường được nhiều người yêu thích. Bộ phận này có thể chứa tuyến gan tụy, cơ quan đảm nhiệm các chức năng liên quan đến tiêu hóa, hấp thu và dự trữ dưỡng chất. Ở cua cái, phần gạch còn có thể gồm các mô sinh sản.

Tuy nhiên, tuyến gan tụy có xu hướng tích lũy 1 số chất ô nhiễm ở mức cao hơn phần cơ thịt. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết bộ phận này có thể chứa nồng độ 1 số chất ô nhiễm cao hơn thịt ở thân, càng và chân.

Nghiên cứu trên cua xanh cũng ghi nhận cadmium cùng 1 số chất ô nhiễm có xu hướng tập trung nhiều hơn tại tuyến gan tụy. Vì vậy, người thường xuyên ăn cua có thể ưu tiên phần thịt và hạn chế ăn nội tạng.

Người thường xuyên ăn cua có thể ưu tiên phần thịt và hạn chế ăn nội tạng. Ảnh minh họa: Food.ltn

Để bảo đảm an toàn, khâu lựa chọn và chế biến cua cũng cần được chú ý. Người dùng nên chọn cua tươi, vẫn còn sống và tránh mua cua đã chết chỉ vì giá rẻ.

Sau khi cua chết, vi khuẩn trong cơ thể có thể sinh sôi nhanh. Những chất hình thành trong quá trình phân hủy có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, dị ứng, nôn mửa, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Cua cần được nấu chín kỹ để tiêu diệt ký sinh trùng và các mầm bệnh có hại. Theo nội dung khuyến cáo, cua nên được làm chín ở nhiệt độ cao 100 độ C trong khoảng 20-30 phút.

Cua sau khi nấu cũng dễ bị nhiễm vi khuẩn nên không nên bảo quản quá lâu. Nếu không ăn hết, phần còn lại cần được cho vào hộp kín, bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng càng sớm càng tốt.

Gừng và giấm có thể được kết hợp khi chế biến để điều hòa hương vị, giúp thịt cua thơm ngon hơn. Có thể thêm gừng và giấm vào nước dùng để hấp cua.

Người dùng cũng không nên ăn quá nhiều cua. Trứng cua có hàm lượng cholesterol cao, không phù hợp với người bị cao huyết áp, xơ cứng động mạch hoặc bệnh gout.

Cua sau khi nấu cũng dễ bị nhiễm vi khuẩn nên không nên bảo quản quá lâu. Ảnh minh họa

Những người có tiền sử dị ứng hải sản, nổi mề đay, hen suyễn dị ứng hoặc viêm da dị ứng cần thận trọng. Trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai có cơ địa dị ứng cũng nên cân nhắc trước khi ăn.

Người bị viêm túi mật, sỏi mật, viêm gan, viêm tụy cấp hoặc mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não nặng nên ăn ít hoặc tránh ăn cua. Đặc biệt, không nên vừa ăn cua vừa uống rượu vì có thể khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn hoặc xuất hiện biểu hiện cấp tính.

Những người đang bị tiêu chảy, đau bụng, cảm lạnh, sốt hoặc có hệ tiêu hóa yếu cũng không nên ăn cua. Hàm lượng protein và chất béo cao có thể gây khó hấp thu, làm tình trạng khó chịu ở đường tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn.

Phụ nữ mang thai có thể trạng lạnh, yếu được khuyến cáo không nên ăn cua. Trẻ nhỏ cũng không thích hợp ăn quá nhiều vì hàm lượng protein cao có thể làm tăng gánh nặng cho gan và thận.

(t/h theo Znews, VTC News, Vietnamnet)