Võ Hà Linh xóa xăm lần thứ 4

Ngày 27/9, Võ Hà Linh cập nhật hành trình xóa hình xăm trên trang cá nhân. Qua hình ảnh mới được chia sẻ, các hình xăm lớn trên cơ thể nữ KOC, trong đó có hoa hồng và hoa sen, dần nhạt màu hơn sau nhiều lần điều trị.

Tuy nhiên, những đường nét của hình xăm vẫn còn hiện rõ trên da. Đây là lần thứ 4 Võ Hà Linh thực hiện quá trình xóa xăm. “Vẫn đau lắm. Được cái chưa thấy sẹo. Da phẳng phiu”, cô viết trên trang cá nhân.

Hành trình này bắt đầu sau khi nữ KOC công khai thừa nhận hối hận vì những hình xăm lớn từng thực hiện khi còn trẻ. Không chỉ Võ Hà Linh, nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Tóc Tiên, beauty blogger An Phương hay TikToker CiiN cũng công khai việc xóa xăm.

Trên thực tế, đây không phải nhu cầu hiếm, thường diễn ra vì tâm lý hối hận sau một thời gian mang theo vết mực trên cơ thể.

Võ Hà Linh cập nhật hình ảnh về tình trạng hình xăm mờ dần sau 4 lần thực hiện liệu trình xóa bỏ. Ảnh: Võ Hà Linh/FB.

Sau nhiều lần xóa, hình xăm vẫn chưa biến mất

Trong một chia sẻ hồi tháng 5, Võ Hà Linh cho biết trước đây từng xem hình xăm là biểu tượng của cá tính và sự “ngầu”. Tuy nhiên, sau nhiều năm, quan điểm của cô thay đổi.

KOC này từng cho biết bản thân có 4 hình xăm lớn ở lưng và cánh tay, được thực hiện từ khoảng 15 năm trước. Để xóa các hình này, cô chi khoảng 45 triệu đồng cho liệu trình gồm 11 lần điều trị laser. Ngay sau buổi đầu tiên, Hà Linh thừa nhận cảm giác đau vượt ngoài tưởng tượng.

Điều khiến quyết định này gây chú ý không nằm ở chi phí, mà ở lý do phía sau. Nữ KOC cho biết từng cảm thấy ngầu khi thực hiện những hình xăm này, song hiện nay lại thấy “rẻ tiền”.

“Từng thấy đẳng cấp, giờ thấy trẩu tre (ý chỉ hành vi ngông nghênh, bồng bột - PV)”, cô từng chia sẻ, đồng thời nhắn nhủ người trẻ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định xăm những hình có kích thước lớn trên cơ thể. KOC khuyên khán giả trẻ xem video của mình trước khi để người thợ xăm đặt cây kim lên cơ thể, dù ở vị trí nào, với diện tích ra sao.

Cuối tháng 7, sau khoảng 2 tháng bắt đầu hành trình xóa xăm, Võ Hà Linh từng cập nhật hình ảnh vùng bả vai. Hình hoa lớn tại đây đã nhạt màu so với trước nhưng vẫn còn khá rõ.

Việc hình xăm chưa biến mất sau nhiều lần điều trị cũng cho thấy quá trình này không thể hoàn tất trong thời gian ngắn. Với hình xăm có diện tích lớn, việc loại bỏ mực khỏi da thường cần được thực hiện nhiều lần.

Võ Hà Linh từng nói những hình xăm đã gắn bó với cô hơn 15 năm. Sau khi thay đổi quan điểm về việc xăm hình, nữ KOC bắt đầu công khai quá trình xóa bỏ chúng.

Võ Hà Linh từng thừa nhận "hối hận" vì xăm hình. Ảnh: Võ Hà Linh/FB.

Xóa xăm không phải nhu cầu mới

Tại Việt Nam hiện chưa có số liệu chính thức về số người xóa xăm. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm địa chỉ xóa xăm xuất hiện trên mạng xã hội.

Trên thế giới, việc xóa hình xăm cũng trở thành một ngành dịch vụ đáng kể. Theo báo cáo Thị trường xóa xăm (2023 - 2035) do Allied Market Research thực hiện, được Guardian dẫn lại, 8% người có hình xăm tại Mỹ, tương đương hơn 5 triệu người, cho biết hối tiếc về hình xăm của mình.

Thị trường xóa hình xăm toàn cầu được dự báo đạt gần 800 triệu USD vào năm 2027. Những lý do khiến mọi người muốn xóa xăm khá đa dạng, từ công việc, thay đổi sở thích, lý do cá nhân đến những hình xăm liên quan đến người yêu cũ.

Tại châu Á, AP đưa tin về chương trình xóa xăm miễn phí tại Jakarta (Indonesia) hồi tháng 3/2025. Chương trình do Cơ quan Zakat Quốc gia Indonesia tổ chức từ năm 2019. Riêng năm 2025, khoảng 700 người đăng ký. Tính từ khi chương trình bắt đầu, gần 3.000 người đã tham gia.

Tóc Tiên công khai quá trình xóa xăm, cho biết hoạt động này tương đối đau đớn. Ảnh: @toctien_official/TikTok.

Xóa xăm vì thế không còn là nhu cầu hiếm gặp. Tuy nhiên, việc loại bỏ mực xăm không đơn giản như quá trình tạo ra một hình xăm mới.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Đình Quân, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng sau xóa xăm.

Theo bác sĩ Quân, tạo một hình xăm có thể đơn giản nhưng xóa hình xăm lại mất nhiều thời gian và chi phí. Mục tiêu không chỉ là làm mờ hoặc loại bỏ hình ảnh trên da mà còn phải đảm bảo không để lại sẹo, không ảnh hưởng đến cấu trúc da.

“Xóa xăm không đơn giản chỉ làm mất hình trên da mà phải đảm bảo không để lại sẹo hay ảnh hưởng đến cấu trúc của làn da”, bác sĩ Quân giải thích.

Một số người lựa chọn xóa xăm bằng đốt điện hoặc laser CO2 vì giá thành rẻ, dễ tiếp cận. Tuy nhiên, theo bác sĩ Quân, những phương pháp này có thể gây nhiễm trùng vết thương, sẹo xấu, sẹo co kéo, sẹo lồi hoặc sẹo quá phát. Những di chứng này có thể tồn tại lâu dài và khó khắc phục.

Do đó, xóa một hình xăm lớn là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, thay vì kỳ vọng có thể loại bỏ hoàn toàn chỉ sau một lần thực hiện.