Mbappe chia tay Nike sau 20 năm

Mbappe chia tay Nike. Ảnh: Reuters

Theo The Athletic, thương vụ đánh dấu bước ngoặt lớn của On trong chiến dịch mở rộng quy mô thâm nhập vào thị trường giày bóng đá cao cấp. Thay vì ký một bản hợp đồng tài trợ tiêu chuẩn, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid lựa chọn thỏa thuận mang tính chiến lược.

Nước đi này tái hiện mô hình kinh doanh chia sẻ cổ phần từng được On áp dụng cực kỳ thành công với huyền thoại quần vợt Roger Federer. Trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu kiêm cổ đông, tuyển thủ Pháp trực tiếp tham gia vào khâu phát triển sản phẩm.

Anh sẽ làm việc cùng đội ngũ kỹ sư tại trụ sở Zurich (Thụy Sĩ) để lên ý tưởng thiết kế và thử nghiệm thực tế các dòng giày thi đấu thế hệ mới. Để tạo nên bản hợp đồng đình đám thị trường tiếp thị thể thao này, On phải tận dụng triệt để nhân sự cấp cao mới của mình.

Cựu danh thủ người Pháp, Thierry Henry, với tư cách là tân Giám đốc Bóng đá, trực tiếp đàm phán và thuyết phục thành công Mbappe chuyển giao quyền lực thương mại sang thương hiệu của Thụy Sĩ.

Trước đó Mbappe gắn bó với Nike từ năm 2006. Đến năm 2019, anh chính thức trở thành gương mặt đại diện toàn cầu số một cho mảng bóng đá của thương hiệu đến từ Mỹ với bản hợp đồng lớn trị giá khoảng 14 triệu euro mỗi năm.

Mbappe nói gì khi được hỏi về Mourinho? Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League 2026/27 sáng 9/9, Mbappe đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.