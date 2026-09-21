Đội tuyển đua thuyền sailing lên đường dự ASIAD 20

Ông Đặng Quyết Thắng là Huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, giúp đua thuyền sailing Đà Nẵng gặt hái nhiều thành công những năm qua. Mới đây, tại giải đua thuyền sailing vô địch trẻ quốc gia năm 2026 trên sân nhà, Đà Nẵng giành giải Nhất toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Kinh nghiệm của ông Thắng được kỳ vọng tiếp tục phát huy giúp đội tuyển sailing Việt Nam thi đấu tốt tại ASIAD 20.

Với vận động viên Mai Thanh Nhật, ASIAD 20 là kỳ Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp. Tài năng trẻ của đua thuyền sailing Đà Nẵng được tạo điều kiện tham dự nhiều sân chơi trong nước và quốc tế để cọ xát chuyên môn. Trước khi lên đường sang Nhật Bản, đội tuyển sailing Việt Nam có thời gian tập luyện tại Đà Nẵng, hoàn thiện công tác chuẩn bị và sẵn sàng tranh tài.