Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 20/6

Trận đấu sớm nhất vòng 3 V-League 1-2026/27 giữa TP Đồng Nai và Công an Hà Nội diễn ra ngày 20-9 trên sân Bình Phước là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở những trạng thái hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà - với vai trò tân binh - vẫn đi tìm điểm số đầu tiên, còn nhà đương kim vô địch thì hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.