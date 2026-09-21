Thể thao

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 20/6

Ngày 20/9/2026 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đoàn Trung Quốc giành được 20 huy chương các loại (11 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ); đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2, giành được 20 huy chương (6 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ); Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ 3, giành được 14 huy chương (4 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ).

Đoàn thể thao Việt Nam giành được 2 HCĐ ở môn teqball - nội dung đôi nam nữ và Karate- nội dung kata cá nhân nữ. ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 - 4/10/2026 tại Nhật Bản. Đại hội quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở 43 môn thể thao, với 469 nội dung trao huy chương.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-2026-ngay-206-post1387243.html