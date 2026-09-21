Lịch thi đấu ASIAD 2026 mới nhất 21/9: Nữ Việt Nam đại chiến Thái Lan

Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên mang về 2 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày 21/9 với lịch tranh tài dày hơn. Wushu mở màn từ 7h00, tiếp đến là bắn súng, karate, bơi, boxing, thể dục dụng cụ và các môn bóng. Tâm điểm cuối ngày là cuộc đối đầu giữa tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan lúc 17h30.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 21/9 của Việt Nam

Các khung giờ dưới đây tính theo giờ Việt Nam. Lịch có thể thay đổi ở những nội dung phụ thuộc kết quả vòng loại.

Lịch thi đấu trong ngày cho thấy Việt Nam xuất hiện liên tục từ 7h00 đến gần 19h00, trong đó bơi, karate và wushu là những môn có khả năng tạo ra thay đổi trên bảng huy chương nếu các VĐV tiến sâu.

7h00: Wushu mở màn ngày thi đấu của Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền là một trong những VĐV Việt Nam thi đấu sớm nhất khi bước vào chung kết trường quyền nữ lúc 7h00.

Sau đó, Nguyễn Trọng Lâm lần lượt thực hiện hai phần thi thái cực quyền và thái cực kiếm. Kết quả chung cuộc được xác định dựa trên tổng điểm các bài thi, vì vậy VĐV Việt Nam cần duy trì sự ổn định xuyên suốt cả hai phần.

Buổi chiều, wushu Việt Nam chuyển sang các nội dung tán thủ với Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên cùng ra sân.

Bắn súng và karate tiếp tục cuộc đua huy chương

Lúc 7h45, ba xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang thi vòng loại súng trường nam. Nếu có VĐV lọt nhóm dẫn đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục góp mặt ở chung kết lúc 10h30.

Karate cũng là môn đáng chú ý sau khi Bùi Ngọc Nhi mang về HCĐ kata nữ một ngày trước.

Phạm Minh Đức thi kata cá nhân nam từ 8h00. Đến cuối buổi sáng, Khuất Hải Nam tranh tài hạng -67 kg nam, còn Nguyễn Thị Diệu Ly bước vào trận tứ kết hạng -68 kg nữ.

Huy Hoàng cùng đồng đội xuống đường đua xanh

Bơi là một trong những tâm điểm của Việt Nam trong ngày 21/9.

Phạm Thanh Bảo thi vòng loại 100 m ếch nam lúc 8h34, Võ Thị Mỹ Tiên dự 200 m hỗn hợp cá nhân nữ lúc 8h46.

Đến 9h01, Nguyễn Huy Hoàng cùng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc dự vòng loại tiếp sức 4x200 m tự do nam.

Nếu vượt vòng loại, Thanh Bảo có thể trở lại ở chung kết lúc 15h42, Mỹ Tiên lúc 15h58, còn chung kết 4x200 m tự do nam diễn ra khoảng 16h23. Ngày 21/9 có 7 bộ huy chương bơi được trao.

11h00: Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia

Sau thất bại trước Trung Quốc ở tứ kết, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuyển sang vòng phân hạng 5-8.

Đối thủ lúc 11h00 là Indonesia. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tìm lại chiến thắng và tiếp tục hướng đến vị trí cao nhất có thể trong nhóm phân hạng.

Trong khi đó, hai trận bán kết tranh huy chương của bóng chuyền nữ diễn ra sau đó, với cặp Trung Quốc - Thái Lan lúc 14h00 là một trong những cuộc đấu đáng chú ý.

17h30: Tuyển nữ Việt Nam quyết đấu Thái Lan

Trận đấu được chờ đợi nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam diễn ra lúc 17h30, khi tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt cuối bảng E.

Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm sau hai trận. Việt Nam lần lượt thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 và Nhật Bản 0-8, trong khi Thái Lan cũng toàn thua.

Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp có ý nghĩa quan trọng với cơ hội cạnh tranh một suất đi tiếp dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Việt Nam có lợi thế nhỏ về số bàn thắng trước khi bước vào trận cuối.

Trận Việt Nam - Thái Lan dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Tính đến hết ngày thi đấu 20/9, Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp với 11 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ; Hàn Quốc xếp thứ ba với 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ. Việt Nam có 2 HCĐ, tạm đứng thứ 18.

Bảng tổng sắp sẽ tiếp tục thay đổi trong ngày 21/9 khi nhiều môn bước vào chung kết.

Hai HCĐ đầu tiên của Việt Nam đến từ teqball và karate

Việt Nam khép lại ngày thi đấu 20/9 với hai tấm HCĐ.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mang về huy chương đầu tiên ở nội dung đôi nam nữ teqball. Sau đó, Bùi Ngọc Nhi giành thêm HCĐ kata cá nhân nữ môn karate.

Kết quả này giúp Việt Nam có tên trên bảng huy chương ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, dù vẫn phải chờ HCV và HCB đầu tiên tại ASIAD 20.

Trung Quốc tăng tốc ngay ngày đầu tiên

Điểm nổi bật nhất trên bảng tổng sắp là khả năng tăng tốc rất nhanh của Trung Quốc.

Riêng môn bơi, các VĐV Trung Quốc đã giành 6 trong 7 HCV được trao ngày 20/9. Những tấm HCV còn lại của đoàn đến từ các môn như bắn súng, wushu, ba môn phối hợp và năm môn phối hợp hiện đại.

Khoảng cách 5 HCV so với Nhật Bản ngay sau ngày đầu tiên cho thấy cuộc cạnh tranh nhóm đầu đã sớm hình thành, nhưng chương trình đại hội vẫn còn hàng trăm bộ huy chương chưa được trao.

Việt Nam chờ bước tiến mới trên bảng huy chương

Ngày 21/9 chưa phải ngày Việt Nam có nhiều nội dung sở trường nhất, nhưng vẫn có một số cơ hội đáng chú ý ở karate, wushu, bắn súng và bơi.

Quan trọng hơn, nhiều VĐV chủ lực bắt đầu bước vào guồng thi đấu. Nếu tiến sâu ở các vòng loại sáng nay, Việt Nam có thể có thêm cơ hội tranh huy chương ngay trong buổi chiều.

Sau 2 HCĐ của ngày đầu tiên, mục tiêu gần nhất là cải thiện vị trí thứ 18 trước khi các môn được kỳ vọng cao hơn bước vào giai đoạn quyết định trong những ngày tới.