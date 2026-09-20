Cung đường xanh in dấu chân của hàng nghìn runner đa thế hệ

Khi phần lớn Cần Giờ còn chìm trong màn đêm, khu vực xuất phát HDBank Green Marathon 2026 đã sáng đèn và phủ kín runner. Thời điểm cự ly đầu tiên chuẩn bị khởi tranh, mưa bắt đầu nặng hạt khiến mặt đường trơn trượt, phần nào ảnh hưởng đến hiệu suất chạy của vận động viên (VĐV). Dẫu thử thách tăng lên, không khí trước giờ xuất phát vẫn đầy quyết tâm. Các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km lần lượt bước vào đường chạy theo từng khung giờ. Sau hiệu lệnh, dòng runner rời vạch xuất phát giữa màn mưa, những bước chân nối tiếp nhau mở đầu ngày tranh tài chính của mùa giải thứ 5.

Ở cự ly 5 km và 10 km, đường chạy sôi động với nhiều runner phong trào, bán chuyên, gia đình và người lớn tuổi. Hai cự ly có khoảng cách vừa phải, phù hợp “newbie” thử sức ở giải chạy quy mô lớn, song vẫn đòi hỏi khả năng phân bổ sức lực và duy trì tốc độ ổn định xuyên suốt. Ban tổ chức bố trí 14 trạm tiếp nước cùng lực lượng điều phối, y tế và tình nguyện viên tại nhiều vị trí để hỗ trợ runner. Công tác phân luồng, chỉ dẫn và tiếp sức góp phần giữ cuộc đua diễn ra liền mạch, giúp các thành viên duy trì trạng thái tốt nhất có thể cho đến những km cuối.

Thử thách tăng lên ở hai cự ly 21 km và 42 km - nơi sức bền, chiến thuật và cách giữ bước chân nhịp nhàng chính là yếu tố quyết định. Phía sau vài giờ thi đấu có thể là hàng trăm km tập luyện, những buổi chạy dài cuối tuần và khoảng thời gian runner phải cân đối giữa công việc, sinh hoạt với lịch tập.

Theo chia sẻ của nhiều runner, một trong những lý do khiến họ trở lại HDBank Green Marathon là hình thái không gian đặc trưng của Cần Giờ. Rời xa khói bụi và tiếng còi xe đô thị, người yêu vận động được chạy giữa không gian xanh của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ do UNESCO công nhận. Chị Lê Xinh, tham gia cự ly 42 km, nhận xét: “Hai bên đường đua là hệ sinh thái rừng đan xen mảng xanh bạt ngàn như một ‘chiếc điều hòa thiên nhiên’ khổng lồ, giúp chúng tôi giảm bớt cảm giác bức bối. Sải bước trên mặt đường phẳng rộng, hít thở bầu không khí trong lành, tôi cảm thấy rất dễ chịu”.

Ở nhóm dẫn đầu, cuộc đua nóng lên rõ rệt khi các chân chạy mạnh bung sức ở những km cuối. Mặt đường ẩm sau mưa khiến việc giữ pace và tăng tốc thêm phần khó, song nền tảng thể lực cùng khả năng phân phối sức tốt giúp họ duy trì nhịp thi đấu đến cùng. Khi vượt qua vạch đích, nhiều VĐV lập tức nhìn xuống đồng hồ để nhìn lại thành quả sau chặng đua.

Ở cự ly full marathon 42 km dành cho nam, Triệu Tiến Luyện lên ngôi quán quân với thành tích 2 giờ 41 phút 26 giây, giữ chuỗi 4 mùa liên tiếp vô địch một cự ly tại HDBank Green Marathon. Bám sát phía sau là Đặng Anh Quyết, Trần Thái Sơn, Phan Thanh Tuấn và Lê Thanh Tài, hoàn thiện top 5 chung cuộc. Chia sẻ sau chiến thắng, Triệu Tiến Luyện cho biết: “Ban đầu tôi chỉ đăng ký cự ly 10 km. Tuy nhiên, khi nhận thấy khả năng cạnh tranh ở full marathon, tôi quyết định nâng cự ly và chỉ có khoảng 3 tuần để chuẩn bị cho 42 km. Thời gian khá ngắn nên cơ thể tôi chưa hoàn toàn thích nghi với khối lượng của 42 km, đoạn cuối có lúc bị căng cơ và khá mệt. Dù vậy, tôi rất mừng, tự hào và phấn khích khi vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra”. Ở nội dung nữ, Lê Thị Hà giành vị trí cao nhất với thời gian 2 giờ 57 phút 57 giây, Doãn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Kim Kiều và Nguyễn Thị Trâm lần lượt góp mặt trong top 5.

Cuộc đua kết thúc nhưng không khí tại khu vực Expo vẫn nhộn nhịp. Hội runner tranh thủ chụp ảnh cùng huy chương, tìm lại bạn bè, người thân sau khi hoàn thành các cự ly và chia sẻ kết quả vừa đạt được. Tấm huy chương đeo lên cổ đã giúp họ xóa tan mọi mệt mỏi để mang về vinh quang cho bản thân.

“Trải nghiệm lần đầu tham gia cự ly 5 km của tôi thật khó diễn tả bằng lời. Ở đây, tôi gặp nhiều bạn mới, hít thở bầu không khí trong lành một cách thoải mái và nhìn thấy nhiều mảng xanh hơn. Chắc chắn tôi sẽ quay lại HDBank Green Marathon vào các mùa sau, ở cự ly xa hơn”, chị Ngọc Trinh, 29 tuổi, bày tỏ.

Thực tế, không khí của HDBank Green Marathon 2026 đã được làm nóng từ ngày 19/9 với loạt nội dung Kids Run 1,5 km và 3 km, Chồng cõng vợ cùng Ekiden 6 x 1.000 m. Nếu các cự ly chính sáng 20/9 đặt trọng tâm vào sức bền và thành tích, những phần thi trước đó mở rộng sân chơi đến trẻ em, gia đình, các bộ đôi và nhóm bạn. Nhờ sự đa dạng này, race weekend tại Cần Giờ không bó hẹp trong cuộc thi dành cho runner nhiều kinh nghiệm, mà tạo cơ hội để nhiều nhóm người tham gia và thử sức.

Sau hai ngày, HDBank Green Marathon 2026 khép lại với dấu ấn rực rỡ của 4.000 runner trên cung đường chạy xanh bậc nhất Việt Nam cùng nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn. Sự hưởng ứng nhiệt tình của người tham dự ở nhiều lứa tuổi cho thấy sức hút của giải đấu, góp phần khuyến khích thói quen vận động, thúc đẩy phong trào thể thao và bồi đắp văn hóa sống khỏe trong cộng đồng. Mỗi runner rời giải với thành tích mới, tấm huy chương và muôn vàn câu chuyện thú vị phía sau vạch đích. Điều đó cũng tiếp thêm động lực để ban tổ chức nối dài điểm hẹn thường niên và lan tỏa thông điệp “giải chạy xanh” qua từng bước chạy.

HDBank Green Marathon 2026 tổ chức ngày 19-20/9 với chủ đề "Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số" trở lại vùng đất cửa ngõ biển TP.HCM, đánh dấu mùa thứ 5 của hành trình kết nối thể thao, thiên nhiên, công nghệ và cộng đồng. Trên cung đường giữa rừng ngập mặn, sông nước và biển, mỗi bước chạy không chỉ hướng đến thành tích. Cứ mỗi 5 km cự ly được đăng ký sẽ được quy đổi thành một cây xanh trồng mới. Trong hơn 36 năm phát triển, HDBank đã chung tay xây dựng và thực hiện nhiều chương trình về thể thao, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và môi trường. Từ bóng đá, futsal, cờ vua đến chạy bộ, mỗi hành trình đều hướng đến khuyến khích lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Doãn Bảo