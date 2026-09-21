Chuẩn bị cho đại hội Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng

Theo kế hoạch, đại hội Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 25/9 trên cơ sở hợp nhất Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng và Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Nam (cũ). Đại hội sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và bầu các chức danh chủ chốt. Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng kỳ vọng, đại hội lần này sẽ tạo ra bước ngoặt phát triển mới của quần vợt thành phố.

Mục tiêu liên đoàn hướng đến là khôi phục lại phong trào, tổ chức các sân chơi hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của vận động viên; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các câu lạc bộ, đơn vị, địa phương tổ chức các giải đấu thường niên; khuyến khích, phối hợp tốt trong việc tổ chức các giải đấu cấp ngành, khu vực và toàn quốc tại Đà Nẵng; xây dựng Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng thực sự là chỗ dựa cho các câu lạc bộ thành viên và là nơi phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp...