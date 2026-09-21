Liverpool đánh bại Bournemouth 1-0, Isak tiếp tục ghi dấu ấn

HLV Andoni Iraola đã có màn trở lại đáng nhớ khi cùng Liverpool hành quân đến sân đội bóng cũ Bournemouth. Dù không thể tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo, Liverpool vẫn biết cách tận dụng cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Liverpool có một trận đấu vất vả trước đội chủ nhà Bournemouth. Ảnh: Liverpool FC

Bước vào cuộc đối đầu, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng khiến hiệp một diễn ra chậm chạp và thiếu vắng các cơ hội nguy hiểm. Trong khi Bournemouth chủ động dâng cao áp sát trên sân nhà, The Kop lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm kiếm phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Liverpool tạo ra một vài tình huống hãm thành nguy hiểm nhưng lại thiếu đi sự sắc bén ở khâu cuối cùng. Dominik Szoboszlai có hai cơ hội từ các tình huống sút phạt cố định nhưng bóng đều đi thiếu chính xác. Cơ hội rõ nét nhất của đội khách thuộc về pha dứt điểm bằng chân phải của Bradley Barcola, song thủ thành Djordje Petrovic đã phản xạ xuất thần để cứu thua cho Bournemouth.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng liên tục đáp trả đầy sức ép. Tình huống nguy hiểm nhất của Bournemouth xuất phát từ quả căng ngang khó chịu bên hành lang phải bơi Marcus Tavernier đến vị trí của Evanilson. Thế nhưng, người gác đền bên phía Liverpool là Alisson Becker đã kịp thời khép góc và cản phá thành công cú dứt điểm ở cột gần.

Sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tiền vệ Ryan Christie có liền hai cơ hội dứt điểm ngon ăn nhưng bóng đều đi chệch khung thành. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm bị dồn ép, Liverpool bất ngờ lên tiếng để tạo nên bước ngoặt ở phút 57.

Bắt nguồn từ quả tạt bên cánh phải của Cody Gakpo, bóng khẽ chạm Florian Wirtz cùng một hậu vệ chủ nhà đổi hướng, tìm đến đúng đà băng vào của Alexander Isak. Không bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần, tiền đạo người Thụy Điển dễ dàng đệm bóng đánh bại thủ thành Djordje Petrovic, mở tỷ số cho The Kop.

Alexander Isak ghi bàn duy nhất giúp Liverpool đánh bại Bournemouth. Ảnh: Liverpool FC

Bàn thắng giúp Liverpool thi đấu chủ động hơn trong phần còn lại của trận đấu. Bournemouth nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng những đường chuyền quyết định của đội chủ nhà thường thiếu chính xác. Liverpool cũng có thêm một số cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không thể ghi bàn thứ hai. Dẫu vậy, lợi thế một bàn là đủ để đội khách bảo toàn chiến thắng. Chung cuộc, Bournemouth phải nhận thất bại thứ 15 trong 19 lần đối đầu với đội chủ sân Anfield tại Premier League.

HLV Andoni Iraola cùng Liverpool giành chiến thắng trong ngày trở lại sân Vitality. Ảnh: Liverpool FC

Chiến thắng giúp Liverpool tiếp tục duy trì thành tích bất bại dưới thời Iraola. Đây cũng là chiến thắng thứ ba của đội bóng trong 10 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Ngược lại, Bournemouth phải nhận thất bại trên sân nhà sau chuỗi trận tích cực tại Vitality Stadium. Đội bóng này không thể duy trì thành tích bất bại trước Liverpool và bỏ lỡ cơ hội giành thêm điểm trên sân nhà.