Indonesia nhắm đến trung vệ của Brighton

Pascal Struijk (áo xanh) vẫn chưa được gọi lên tuyển Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Pascal Struijk một lần nữa được truyền thông Indonesia nhắc đến khi không có tên trong danh sách 26 cầu thủ Hà Lan chuẩn bị cho UEFA Nations League 2026/27. Tân HLV Xavi Hernandez vẫn gọi hàng loạt trung vệ giàu kinh nghiệm như Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven, Jorrel Hato, Jurrien Timber và Jan Paul van Hecke. Vì vậy, Struijk tiếp tục đứng ngoài kế hoạch.

Đáng chú ý, ngôi sao 27 tuổi chưa từng thi đấu cho đội tuyển Hà Lan trong một trận chính thức. Anh từng khoác áo các đội trẻ Hà Lan, nhưng chưa có lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Theo quy định, điều này đồng nghĩa cánh cửa lựa chọn một đội tuyển khác của Struijk chưa hoàn toàn đóng lại. Indonesia có lý do để quan tâm. Sinh tại Bỉ nhưng lớn lên ở Hà Lan, Struijk mang dòng máu Indonesia từ ông bà và từng công khai thừa nhận mối liên hệ này trong cuộc phỏng vấn trên Dutch Soccer.

Tuy nhiên, Indonesia vẫn còn một khoảng cách lớn để biến khả năng thành hiện thực. Struijk từng cho biết Hà Lan và Bỉ mới là những lựa chọn được anh ưu tiên cho sự nghiệp quốc tế. Chưa có thông tin cho thấy Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) đã đạt thỏa thuận với cầu thủ của Brighton.

Struijk từng thừa nhận về nguồn gốc Indonesia. Ảnh: Reuters.

Về chuyên môn, Struijk sở hữu hồ sơ đáng chú ý. Anh vừa rời Leeds United để gia nhập Brighton vào tháng 6/2026 với hợp đồng 5 năm. Trong 8 năm tại Leeds, trung vệ này có 196 lần ra sân. Struijk có thể chơi trung vệ, hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Anh cũng bắt đầu được trao cơ hội tại Brighton mùa này, trong đó có trận đá chính và giành chiến thắng trước Manchester United và Arsenal.

Tuyển Indonesia hiện bước vào kỷ nguyên John Herdman với danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026. Hàng thủ gồm Elkan Baggott, Justin Hubner, Rizky Ridho, Kevin Diks và Jordi Amat.

Struijk chưa chọn Indonesia. Nhưng khi Hà Lan tiếp tục bỏ qua anh, cánh cửa từng bị xem là xa vời nay lại được nhắc đến nhiều hơn.

Highlights Brighton 3-0 Arsenal Tối 19/9, Brighton vượt qua đương kim vô địch Arsenal với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.