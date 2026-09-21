Martinez gây phẫn nộ vì đổ lỗi cho đồng đội

Highlights Fulham 1-1 Manchester United Rạng sáng 21/9, Manchester United hòa Fulham với tỷ số 1-1 tại vòng 5 Premier League 2026/27.

Trong chuyến làm khách tại Craven Cottage đêm 20/9, Martinez trải qua một trận đấu đáng quên. Trung vệ với biệt danh "The Butcher" liên tục bị CĐV Fulham la ó trong suốt trận đấu. Mọi chuyện càng tồi tệ khi anh tự đưa bóng vào lưới nhà, giúp đội chủ sân Craven Cottage vượt lên dẫn trước.

Tình huống xảy ra trong hiệp hai và khiến Martinez hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Một số CĐV Man Utd đặc biệt phẫn nộ với khoảnh khắc trung vệ này nhìn về phía Senne Lammens sau pha phản lưới.

Phản ứng của Martinez sau pha phản lưới.

Một người viết trên X: "Lisandro đang cố đổ lỗi cho Lammens sao? Chính anh đưa bóng thẳng vào lưới nhà". Một CĐV khác bình luận: "Cách Lisandro đổ lỗi cho Lammens khiến tôi phát điên". Người thứ ba cho rằng Martinez cố khiến mọi người nghĩ sai lầm thuộc về thủ môn trẻ của MU.

Một ý kiến khác gay gắt hơn: "Đừng có đổ lỗi cho Lammens về bàn phản lưới đó". Trong khi một CĐV khác viết: "Lisandro nhìn Lammens như thể đó là lỗi của cậu ấy. Hãy tự chịu trách nhiệm với chính mình".

Rất may cho Martinez khi đội bóng của HLV Michael Carrick vẫn tránh được thất bại xấu hổ. Phút 89, Matheus Cunha tung cú dứt điểm và bóng chạm người đối phương đổi hướng, khiến thủ môn Fulham bất lực.

Bàn thắng may mắn giúp MU ra về với tỷ số hòa 1-1. Dù vậy, Martinez chắc chắn sẽ muốn nhanh chóng quên đi màn trình diễn tại Craven Cottage khi anh trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ khi khoác áo "Quỷ đỏ".