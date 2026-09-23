Mẫu mực giữa đời thường

Từ những phần việc ở cơ sở

Việc học và làm theo Bác ở các cấp Hội CCB ngày càng được cụ thể hóa bằng những nội dung gắn với chức trách của cán bộ, hội viên và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Điều quan trọng không chỉ là xây dựng được những mô hình, phần việc cụ thể, mà qua đó phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của người CCB đối với tập thể, địa phương; để việc học Bác trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống.

Tại phường Đông Hà, tinh thần ấy được thể hiện qua các mô hình “Đoạn đường CCB tự quản”, “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”, “Camera an toàn”, “Tổ CCB giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại cổng trường”. Những phần việc gắn trực tiếp với khu dân cư vừa phù hợp với khả năng tham gia của hội viên, vừa phát huy vai trò của CCB trong giữ gìn cảnh quan, an ninh trật tự, an toàn giao thông ở cơ sở.

Chủ tịch Hội CCB phường Đông Hà Nguyễn Đức Nhuận chia sẻ: “Học và làm theo Bác trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, hội viên. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn, mà từ những việc gần dân, thiết thực với khu dân cư. Khi mỗi cán bộ, hội viên đều nêu gương, cùng chung sức, những việc làm nhỏ sẽ tạo thành sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng phường Đông Hà ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình”.

Cựu chiến binh góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ - Ảnh: M.H

Không chỉ ở Đông Hà, tùy điều kiện từng địa bàn, các cấp hội đã triển khai nhiều mô hình như “Xây dựng xứ đạo bình yên”, “An ninh vùng giáo”, “lương-giáo đoàn kết”, “5 không”, “3 chủ động”... CCB còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; hiến đất, hiến cây, tài sản để mở rộng đường giao thông. Việc “Học theo Bác” được gắn với “Làm theo Bác”, với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Tinh thần nêu gương cũng bắt đầu từ mỗi cán bộ, hội viên. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên và từ 97%-98,7% cán bộ, hội viên, nhân viên đăng ký phấn đấu học tập, rèn luyện và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Gương mẫu và cùng nhau phát triển

Hội CCB tỉnh hiện có 79 tổ chức hội trực thuộc, với gần 92.000 hội viên. Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên đã gắn việc học Bác với rèn luyện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm với quê hương. Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho thấy, việc học và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua những mô hình ở cơ sở mà còn bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế, chăm lo đồng đội và đóng góp cho xã hội.

Tinh thần tự lực, tự cường được thể hiện rõ trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Nhiều hội viên chủ động tìm hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng đội cùng vươn lên. Hiện toàn tỉnh có 195 doanh nghiệp, 113 hợp tác xã, 60 tổ hợp tác, 315 trang trại và 1.357 gia trại do CCB làm chủ; thu hút, tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động. Tỉ lệ hộ CCB khá và giàu đạt 62,5%; gần 40% xã, phường không còn hộ CCB nghèo. Những kết quả đó không chỉ cho thấy ý chí vươn lên của mỗi hội viên mà còn làm rõ hơn tinh thần “giúp mình, giúp bạn”, cùng nhau tiến bộ trong tổ chức hội.

Học Bác còn được cán bộ, hội viên thể hiện bằng tình cảm, trách nhiệm với đồng đội và những người còn khó khăn. Nghĩa tình của người lính được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể: Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp hơn 135 tỉ đồng cho các quỹ nghĩa tình, nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội; phối hợp xóa 1.115 nhà tạm với tổng số tiền hơn 29,8 tỉ đồng; xây dựng 704 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá hơn 42 tỉ đồng.

Trách nhiệm với quê hương còn được thể hiện trong những phần việc cụ thể. Cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp 47.267 ngày công, hiến 98.138m² đất, đóng góp hơn 28 tỉ đồng và làm mới 6.850m đường bê tông trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hàng trăm buổi giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền thống; nhiều CCB tham gia “Bí thư Đoàn danh dự”, góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Ngọc Sâm cho biết: “Điều quan trọng trong học và làm theo Bác là tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, hội viên. Tùy điều kiện từng địa bàn, các cấp hội lựa chọn những mô hình, phần việc phù hợp, gắn với phát triển kinh tế, chăm lo đồng đội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của CCB tiếp tục được phát huy, góp phần giữ gìn và làm sáng thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn mới”.

Qua các đợt sơ kết, tổng kết, 85 tập thể và 218 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được khen thưởng. Trên nền tảng kết quả đạt được, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn việc học và làm theo Bác với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.