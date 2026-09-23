Duy Nghĩa xây dựng khu dân cư không ma túy

Tại các thôn, cùng với phát động xây dựng khu dân cư không ma túy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đồng loạt triển khai mô hình “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc, không ma túy”.

Các mô hình tập trung tuyên truyền tác hại của ma túy, nâng cao ý thức cảnh giác, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy. Các thôn tổ chức ra mắt ban điều hành, phân công nhiệm vụ cho Mặt trận, các chi hội, đoàn thể; vận động hộ gia đình ký cam kết và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Cùng với đó, các thôn duy trì tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động; vận động người dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Một số địa bàn triển khai hòm thư tố giác tội phạm, tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin từ nhân dân.

Việc triển khai đồng bộ các mô hình nhằm phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Qua đó, từng bước xây dựng các khu dân cư đoàn kết, không ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xã Duy Nghĩa không ma túy vào năm 2027.