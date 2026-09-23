Bộ Tài chính nghiên cứu ưu đãi cho dự án FDI quan trọng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tăng khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Theo Kế hoạch, Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cấp hạ tầng và đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ vượt trội cùng quy trình, thủ tục đầu tư đặc biệt và linh hoạt đối với các dự án cốt lõi thuộc nhóm ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài.

Các ưu đãi sẽ gắn với kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo lao động, gia tăng giá trị trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Bộ Tài chính cũng được giao nghiên cứu tiêu chí, quy trình lựa chọn cũng như cơ chế theo dõi, hỗ trợ các dự án đầu tư chiến lược phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Đẩy mạnh quản trị đầu tư bằng dữ liệu và AI

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu cơ chế ưu đãi linh hoạt cho các dự án FDI cốt lõi, gắn với chuyển giao công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Ảnh AI

Để cải thiện môi trường đầu tư, Chính phủ yêu cầu rà soát các quy định trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, thương mại, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, dữ liệu, lao động, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là một trong những công cụ nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết, hoạt động quản trị đầu tư sẽ được thúc đẩy trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường liên thông giữa các cơ quan quản lý. Việc phân cấp, phân quyền phải đi cùng chuẩn hóa quy trình, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả hậu kiểm.

Bộ Tài chính được yêu cầu xây dựng cơ chế hậu kiểm, đánh giá định kỳ việc thực hiện các cam kết đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết, các ưu đãi hoặc hỗ trợ có thể bị thu hồi theo quy định.

Nhóm dự án được ưu tiên gồm những dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; có đóng góp lớn cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; đào tạo và sử dụng nhân lực Việt Nam; phát triển nhà cung ứng trong nước; thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Có thể hỗ trợ doanh nghiệp FDI đào tạo nhân lực

Một nội dung khác liên quan trực tiếp đến nguồn nhân lực công nghệ cao là việc Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế cho phép địa phương sử dụng ngân sách để hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp FDI đào tạo người lao động tại các cơ sở đào tạo của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao thúc đẩy Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghệ, kỹ thuật, dữ liệu, tự động hóa, quản trị sản xuất, logistics, tài chính cùng các kỹ năng xanh và kỹ năng số.

Đối với các địa phương, Chính phủ yêu cầu xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư dựa trên tiềm năng và lợi thế riêng, đồng thời ưu tiên những dự án chất lượng cao có khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước, hình thành các cụm liên kết ngành và hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ.