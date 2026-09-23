Huấn luyện nghiêm, rèn luyện thực chất

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 tổ chức diễn tập chiến thuật cấp Trung đội.

Những ngày giữa tháng 9, thời tiết thay đổi thất thường, song trên thao trường Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2, các chiến sĩ trẻ vẫn hăng say, tự tin thực hiện nội dung diễn tập.

Chiến sĩ Tẩn A Lù, Trung đội SPG-9, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 bộc bạch: “Trong quá trình diễn tập, chúng tôi khá tự tin khi thực hiện các nội dung được giao, bởi trước đó đã được cán bộ, chỉ huy đơn vị quan tâm, hướng dẫn tỉ mỉ, sâu sát. Quá trình huấn luyện nghiêm túc đã giúp tôi trưởng thành hơn, nâng cao bản lĩnh, ý thức kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Đây là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Để đảm bảo quá trình rèn luyện thực chất, đội ngũ cán bộ không chỉ giới thiệu kỹ tính năng và cách sử dụng của các loại vũ khí, mà còn truyền đạt kinh nghiệm thực tế; đồng thời thường xuyên bám sát, hướng dẫn, làm mẫu, làm trước để chiến sĩ học tập, làm theo.

Thượng úy Nguyễn Văn Trung, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 chia sẻ: “Mỗi buổi huấn luyện, cán bộ từ tiểu đoàn trở xuống đều có mặt ở thao trường, hướng dẫn, uốn nắn chiến sĩ từng động tác theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Chúng tôi chủ động nắm và phân loại chiến sĩ để kịp thời giúp đỡ, huấn luyện thêm ngoài giờ đối với những chiến sĩ còn hạn chế về tâm lý, yếu lĩnh bắn; phân công cán bộ kèm cặp để chiến sĩ thuần thục động tác, sử dụng tốt vũ khí”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 tập trung phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu và sự sâu sát của đội ngũ cán bộ các cấp. Chỉ huy các đơn vị chủ động đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, bám sát thực tế, phân loại trình độ chiến sĩ để có biện pháp hướng dẫn, kèm cặp phù hợp. Cán bộ trực tiếp xuống thao trường, cùng bộ đội thực hành, kịp thời uốn nắn những động tác chưa đúng, đồng thời duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật trong từng buổi huấn luyện. Qua đó, chiến sĩ mới từng bước hình thành tác phong chính quy, nâng cao ý thức tự giác và khả năng thực hiện nội dung kỹ thuật, chiến thuật theo yêu cầu.

Công tác kiểm tra được Trung đoàn 82 đổi mới theo hướng thực chất, chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Các đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân phụ trách an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật; đồng thời quán triệt, nhắc nhở chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình kiểm tra. Trước khi thực hiện, các đơn vị thống nhất phương pháp, nội dung và yêu cầu bảo đảm an toàn; tổ chức kiểm tra thao trường, vật chất, trang bị và điều kiện phục vụ kiểm tra. Cán bộ cơ sở tiến hành bắn kiểm tra trước, đánh giá tình trạng hoạt động của vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn trước khi tổ chức cho chiến sĩ thực hiện. Kết thúc kiểm tra, các đơn vị rà soát toàn bộ thao trường, thu hồi, kiểm đếm vật chất, vũ khí, trang bị theo đúng quy định.

Kết quả huấn luyện, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 được thể hiện qua nhiều cuộc diễn tập, hội thi, hội thao các cấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung đoàn đã tổ chức 3 cuộc diễn tập; tham gia nhiều hội thi, hội thao và đạt kết quả cao. Tiêu biểu như: Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026, hội thi tiểu đoàn trưởng bộ binh giỏi, hội thi trợ lý, thủ kho quân khí giỏi, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, hội thi tuyên truyền viên trẻ, cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026)... Đây là những hoạt động góp phần kiểm nghiệm, nâng cao trình độ, khả năng thực hành và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Lê Hồng Việt, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 82 cho biết: Việc xây dựng bản lĩnh cho chiến sĩ được Trung đoàn thực hiện thông qua huấn luyện sát thực tế, rèn luyện trong điều kiện khó khăn, vất vả. Bộ đội được đặt vào các tình huống gần với chiến đấu, từ đó nâng cao ý chí, sự tự tin, khả năng chịu đựng và tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ. Cán bộ các cấp luôn quan tâm, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, xây dựng môi trường đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ cùng tiến bộ.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 82 gắn huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập chính trị; kết quả kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó trên 85% đạt khá, giỏi.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi mặt công tác, Trung đoàn 82 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu, đạt kết quả cao trong các hội thi, hội thao và diễn tập. Những kết quả đó góp phần xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.