Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Trùng Khánh giải ngân khoản vay đầu tiên cho người sau cai nghiện

Khách hàng vay vốn là hộ gia đình anh N.V.T, xóm Đồng Nhất, xã Đoài Dương thuộc diện người sau cai nghiện ma túy và có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Khoản vay 200 triệu đồng được gia đình sử dụng để mua máy cày, bừa, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh giải ngân vốn vay để khách hàng N.V.T đầu tư máy cày, bừa phục vụ sản xuất.

Ngay sau khi Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg được ban hành, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh phối hợp với Công an các xã trên địa bàn tuyên truyền, rà soát nhu cầu và hướng dẫn các trường hợp đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư phương tiện sản xuất, giảm chi phí thuê máy móc, chủ động hơn trong sản xuất nông nghiệp, từng bước cải thiện thu nhập và mở thêm cơ hội để người sau cai nghiện có điều kiện lao động, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền chính sách, rà soát những trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện để hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn. Cùng với việc giải ngân, đơn vị sẽ chú trọng hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn, qua đó bảo đảm nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả thiết thực.