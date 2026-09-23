Có 2 bằng đại học, 9X chọn làm Tổ trưởng tổ dân phố ở Đắk Lắk

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Trung tâm ĐH Pháp (ĐHQG TP. HCM), anh Nguyễn Huy Vĩ (SN 1993, trú phường Thành Nhất, Đắk Lắk) tiếp tục ở lại thành phố làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân.

Năm 2022, anh trở về quê nhà Đắk Lắk lập nghiệp. Tại đây, anh tiếp tục theo học và hoàn thành chương trình Cử nhân Luật tại Phân hiệu trường ĐH Luật Hà Nội ở Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Huy Vĩ - Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Sở hữu 2 tấm bằng đại học, tháng 12/2025, anh được tuyển dụng vào làm nhân viên Phòng phát triển nông nghiệp bền vững của Công ty TNHH MTV XNK 2 - 9 Đắk Lắk (doanh nghiệp nhà nước) với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Đến tháng 8/2026, trước sự động viên, tín nhiệm của cấp ủy và chính quyền địa phương, anh Nguyễn Huy Vĩ quyết định xin nghỉ việc ở công ty để đảm nhận nhiệm vụ Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Thành Nhất.

Chia sẻ về quyết định bất ngờ này, vị cán bộ trẻ cho biết, khi được bác Phạm Huy Quảng (nguyên Bí thư Chi bộ) và bác Triệu Thành Đạt (nguyên Tổ trưởng tổ dân phố) đề nghị về làm Tổ trưởng Tổ dân phố 7, anh rất lo lắng vì tuổi đời còn trẻ, lại đảm nhiệm một công việc ngoài chuyên môn. Nhưng nhờ sự động viên của 2 bác, anh quyết định thử sức. Anh Vĩ cho rằng, việc chuyển từ môi trường doanh nghiệp sang làm công tác ở địa bàn dân cư với mức trợ cấp gần 6 triệu đồng/tháng là lựa chọn không dễ...

"Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, tôi đã đắn đo rất nhiều bởi đây là một bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo cùng khao khát được cống hiến cho quê hương đã giúp tôi đưa ra quyết định. Chặng đường phía trước dù còn nhiều khó khăn, nhưng tôi coi đó là cơ hội để rèn luyện, học hỏi và nỗ lực hết mình ...", anh Vĩ chia sẻ.

Anh Vĩ hỏi thăm sức khỏe ông Cao Văn Kiểu. Ảnh: Hải Dương

Ông Cao Văn Kiểu (90 tuổi) chia sẻ, dù tuổi đời còn trẻ và mới nhận nhiệm vụ ở tổ dân phố nhưng Vĩ luôn dành sự quan tâm tới bà con, đặc biệt là những người cao tuổi... Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, đánh giá anh Vĩ là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có trình độ. Bước đầu mới về công tác, anh Vĩ luôn năng nổ nhiệt tình trong công việc, hòa đồng với mọi người. "Tập thể lãnh đạo Đảng ủy và UBND phường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những cán bộ trẻ và có trình độ về công tác, cống hiến cho địa phương", ông Tâm khẳng định.

Tổng hợpTheo VietNamNet