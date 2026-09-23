Tỷ giá ngày 23-9: USD nối dài đà tăng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.635 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.917 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.353 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 – 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.830 – 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra).

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra). Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 - 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 - 26.211 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 1 đồng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Chỉ số USD tăng 0,1% lên 100,49, nối dài đà tăng sau khi tăng hơn 1% trong tuần trước. Đồng Euro giảm 0,1% xuống 1,1456 USD, trong khi Bảng Anh giảm nhẹ, giao dịch quanh 1,3364 USD.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật giảm 0,33% xuống khoảng 157,69 Yên/USD, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Thanh khoản thấp do kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản khiến biến động tỷ giá gia tăng, đồng thời làm thị trường chú ý đến khả năng nhà chức trách Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng Yên.

Lo ngại về can thiệp gia tăng sau thông tin Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiến hành kiểm tra với các ngân hàng thương mại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng Yên chịu áp lực dù BOJ đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,25% trong cuộc họp tuần trước.

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Australia ổn định quanh 0,7123 USD, trong khi đô la New Zealand tăng lên 0,5735 USD. Thị trường cũng theo dõi diễn biến giá dầu và các tín hiệu chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương.