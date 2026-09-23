Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay đồng loạt giảm.

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (23-9): Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: phunutoday.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 23-9 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục đi xuống.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 600 nghìn đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.358 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Ba khi thị trường tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong năm nay, trong khi giới giao dịch tiếp tục theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông.

“Vấn đề vẫn là, mặc dù giá dầu đã giảm phần nào, thị trường vẫn đang mạnh tay định giá khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất... Trong vài ngày qua, đồng USD đã có phần mạnh lên, điều này thường là yếu tố bất lợi đối với vàng”, Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 90%, tăng từ mức 80% vào tuần trước.

Thị trường tập trung vào khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục được thắt chặt sau khi Chủ tịch Fed St.Louis, ông Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee phát tín hiệu rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, bắt nguồn từ nhu cầu mạnh và giá năng lượng tăng cao.

Diễn biến này xảy ra sau khi Fed tăng lãi suất vào tuần trước, trong khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, giá năng lượng tăng cao đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này đã gây sức ép lên giá vàng. Kim loại quý đã giảm hơn 22% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1.

Theo các nhà phân tích tại TD Securities, bất kỳ nhịp suy yếu nào của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn cũng có thể chỉ dẫn đến hoạt động bán ra ở mức khiêm tốn từ các quỹ giao dịch hàng hóa theo thuật toán. Những nhịp điều chỉnh của giá vàng ngày càng được xem là cơ hội mua vào. Điều này cho thấy lực cầu tiềm năng vẫn hiện hữu, dù kim loại quý đang chịu sức ép từ đồng USD và kỳ vọng về mặt bằng lãi suất cao.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,224 triệu đồng/lượng mua vào và 2,293 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,952 triệu đồng/lượng mua vào và 2,019 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,955 triệu đồng/lượng mua vào và 2,023 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 66 USD/ounce.