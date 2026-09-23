Cải cách tiền lương và BHXH để thích ứng bối cảnh mới

Chiều 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Theo kế hoạch, Đề án sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Việc xây dựng Đề án được triển khai trên cơ sở kết quả sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về chính sách bảo hiểm xã hội.

Tiền lương cần gắn với vị trí việc làm

Đánh giá quá trình thực hiện chính sách thời gian qua, Phó Thủ tướng cho biết mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từng bước, trong khi cơ chế tiền lương tại khu vực doanh nghiệp cũng có những thay đổi.

Việc cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy được xác định là một trong những yếu tố góp phần tạo thêm nguồn lực cho cải cách tiền lương. Chính sách tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng từng bước được bổ sung, gắn với việc phân loại và đánh giá đội ngũ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục xử lý, trong đó có tương quan tiền lương giữa các nhóm đối tượng và việc trả lương theo vị trí việc làm chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo Phó Thủ tướng, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội có mối liên hệ chặt chẽ. Việc xác định mức đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu và quản trị quỹ cần được tính toán phù hợp để bảo đảm cân đối quỹ trong dài hạn.

Đề án mới vì vậy cần hướng tới tính bao trùm, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng trước những thay đổi của nền kinh tế và thị trường lao động.

Tính đến già hóa dân số và những hình thức việc làm mới

Một yêu cầu được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phải được đặt trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Chính sách cần gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tính đến những thay đổi về cơ cấu việc làm, thị trường lao động, quá trình già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, chính sách tiền lương cũng cần có khả năng điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và nguồn lực của Nhà nước.

Đối với khu vực công, một trong những mục tiêu được đặt ra là xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, tổ chức các hội thảo tham vấn và lấy ý kiến của bộ, ngành, địa phương cùng các cơ quan liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Phó Thủ tướng, tính linh hoạt và khả năng thích ứng cần trở thành một trong những yêu cầu quan trọng của chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trong giai đoạn tới.