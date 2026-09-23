Giá vàng ngày 23/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm trong phiên 22/9, khi thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong năm nay, đồng thời giới giao dịch cũng theo dõi sát sao tình hình xung đột tại Trung Đông.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.336,21 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,2%, ở mức 4.376,40 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định thị trường vẫn tiếp tục dự báo Fed sẽ tăng lãi suất, mặc dù giá dầu có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, đồng USD đã mạnh lên trong vài ngày qua, yếu tố gây bất lợi cho giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, giới giao dịch nhận thấy có 90% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đều phát tín hiệu về sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, khi nhu cầu mạnh và giá năng lượng leo thang. Fed đã tăng lãi suất vào tuần trước và Chủ tịch Kevin Warsh báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,90-144,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: