Dự trữ khí đốt Đức ở mức thấp, giá tăng trước mùa Đông, 'lá chắn' nguồn cung liệu có trụ vững?

Mức độ lưu trữ khí đốt tự nhiên tại Đức đang ở mức thấp. (Ảnh: Jan Woitas/DPA/Picture Alliance)

Tính đến giữa tháng 9/2026, Đức mới dự trữ khoảng 141 Terawatt giờ (TWh) khí đốt, tương đương khoảng 57% tổng công suất lưu trữ của cả nước.

Theo Cơ quan mạng lưới Liên bang Đức, mùa Đông năm ngoái, các kho dự trữ đã xuất khoảng 134 TWh khí đốt.

Nhìn vào những con số này, tình hình dường như chưa đáng lo ngại, nhất là khi mùa Đông năm ngoái lạnh hơn thường lệ và nhu cầu sưởi ấm ở mức cao. Tuy nhiên, so với những năm trước đó, lượng khí đốt được lưu trữ đã thấp hơn đáng kể.

Ngày 4/9, Thủ hiến bang Bavaria Markus Söder đã kêu gọi Chính phủ liên bang can thiệp. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu khí đốt tại Đức trong mùa Đông sắp tới.

Chưa thấy lý do để lo ngại

Phần lớn các chuyên gia được DW phỏng vấn không cho rằng, Đức sẽ đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong mùa Đông.

Ông Charlie Grüneberg, người phát ngôn Hiệp hội Công nghiệp khí đốt và hydro Đức cho biết, các hợp đồng cung cấp khí đốt trung hạn đã được ký kết. “Những khách hàng đã ký hợp đồng bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông sẽ nhận đủ khối lượng theo thỏa thuận”, ông nói.

Trong khi đó, ông Sebastian Heinermann, Giám đốc điều hành INES, hiệp hội đại diện cho các nhà vận hành hệ thống lưu trữ khí đốt và hydro của Đức tỏ ra thận trọng hơn.

Theo ông, về mặt kỹ thuật, các kho khí đốt của Đức có thể đạt mức lấp đầy khoảng 77%. Tuy nhiên, để đạt được mức này, tốc độ bơm khí vào kho phải cao hơn đáng kể so với thực tế trong thời gian gần đây.

Ông Heinermann cho rằng, mức độ bơm khí vào kho như vậy chưa xảy ra trong ba tuần qua.

Nếu xu hướng hiện tại không thay đổi, ông dự báo, tỷ lệ lấp đầy các kho khí đốt của Đức chỉ đạt khoảng 65% vào ngày 1/11.

Dù vậy, Cơ quan mạng lưới Liên bang Đức hiện chưa nhận thấy lý do để lo ngại.

Bà Nadia Affani, người phát ngôn của cơ quan này khẳng định: “Nguồn cung cấp khí đốt ở Đức ổn định. An ninh nguồn cung hiện đang được đảm bảo. Dựa trên thông tin mới nhất, Cơ quan mạng lưới Liên bang Đức tiếp tục đánh giá nguy cơ khủng hoảng nguồn cung cấp khí đốt là thấp”.

Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cũng đưa ra đánh giá tương tự. Người phát ngôn Susanne Ungrad cho biết, Bộ đang theo dõi tất cả các diễn biến rất chặt chẽ để đảm bảo an ninh nguồn cung. Hiện tại không có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung.

Theo bà Ungrad, giá khí đốt chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có lượng khí trong kho, khả năng duy trì nhập khẩu qua đường ống và các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhu cầu tiêu thụ cũng như diễn biến trên thị trường năng lượng quốc tế.

Ông Grüneberg cũng nhận định, không nên nhìn vào lượng khí đốt đang được lưu trữ để đánh giá an ninh nguồn cung.

Nguồn cung cấp khí đốt ở Đức ổn định. An ninh nguồn cung hiện đang được đảm bảo. Dựa trên thông tin mới nhất, Cơ quan mạng lưới Liên bang Đức tiếp tục đánh giá nguy cơ khủng hoảng nguồn cung cấp khí đốt là thấp.

“Điều quan trọng là Đức có thể mua đủ khí đốt và bảo đảm nguồn khí này được vận chuyển vào và qua lãnh thổ nước này hay không. Các hợp đồng cung cấp, kho dự trữ, nguồn khí nhập khẩu qua đường ống và LNG đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau”, ông nói.

Theo ông, nhờ đầu tư vào các cảng LNG, các tuyến nhập khẩu mới và khả năng đảo chiều dòng chảy, cơ sở hạ tầng khí đốt của Đức hiện vững chắc hơn đáng kể so với năm 2022.

Giá khí đốt có thể tăng trước mùa Đông

Khi mùa Đông đến gần và nhu cầu sưởi ấm tăng lên, giá khí đốt thường có xu hướng đi lên. Theo ông Heinermann, xu hướng này đã bắt đầu được thể hiện rõ trên thị trường. Trong quý II/2026, giá khí đốt trên các hợp đồng khác nhau trên thị trường tương lai ở mức khoảng 46 Euro (52 USD)/MWh. Gần đây, giá khí đốt đã tăng lên hơn 80 Euro.

Ông Olaf Geyer, chuyên gia của công ty tư vấn Arthur D. Little của Mỹ cho rằng, hiện chưa có vấn đề về nguồn cung trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Nếu mùa Đông trở nên lạnh hoặc có sự gián đoạn ở phía nhập khẩu, giá có thể tăng nhanh”.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy nguồn cung sẽ thiếu hụt. “Như mọi thứ hiện nay, không có dấu hiệu nào cho thấy nguồn cung bị thiếu hụt vào cuối mùa Đông”, ông Grüneberg nói.

Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết, giá hiện tại của các hợp đồng kỳ hạn cho mùa Đông chỉ cao hơn một chút so với giá giao ngay đối với các giao dịch được thực hiện ngay lập tức.

Lý giải về lượng khí đốt được đưa vào các kho dự trữ thấp hơn trong năm nay, theo ông Geyer, một phần bởi việc tích trữ không còn mang lại hiệu quả kinh tế như trước.

"Trong tương lai, chúng ta cần các ưu đãi tốt hơn để lấp đầy các cơ sở lưu trữ và quản lý rủi ro từ phía các tiện ích không chỉ xem xét giá mua mà còn cả mức tiêu thụ thực tế có thể đi chệch khỏi dự báo”, ông Geyer nhấn mạnh.

Ông Heinermann cũng chỉ rõ, cần có những cơ chế kinh tế hiệu quả hơn để bảo đảm các kho khí đốt được lấp đầy ở mức phù hợp.

Ông nêu rõ, trong trung hạn, Đức cần một khuôn khổ thị trường đáng tin cậy, thông qua các ưu đãi, nghĩa vụ hoặc kết hợp cả hai, đảm bảo mức lưu trữ đầy đủ trên cơ sở dài hạn trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt dựa trên thị trường càng nhiều càng tốt.

(theo DW)