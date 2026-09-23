Tiêu chí xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn

Tiêu chí này áp dụng cho doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh... Việc xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn thông qua tổ chức đánh giá độc lập.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án xanh là dự án đáp ứng các tiêu chí: thuộc 10 loại hình dự án thuộc lĩnh vực năng lượng; 3 loại hình dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; 2 loại hình dự án thuộc lĩnh vực xây dựng; 3 loại hình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; 12 loại hình dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn đa dạng sinh học; 6 loại hình dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; 9 loại hình dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ môi trường. Ngoài ra, để công nhận dự án xanh, các dự án thuộc các loại hình nêu trên phải đáp ứng tiêu chí cụ thể đối với từng loại hình.

Dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn là dự án đáp ứng các tiêu chí: thuộc một trong các nhóm dự án thiết kế, sản xuất tuần hoàn; dự án sử dụng tuần hoàn; dự án phục hồi tài nguyên; dự án cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn và đáp ứng yêu cầu đối với các dự án thiết kế, sản xuất tuần hoàn; dự án sử dụng tuần hoàn; dự án phục hồi tài nguyên; dự án cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn..