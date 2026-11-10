'Mắt thần' trên đường phố

Khai thác hiệu quả

Hệ thống camera giám sát đang được lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh khai thác hiệu quả trong phát hiện, xử lý vi phạm giao thông, góp phần tăng tính khách quan, minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nếu như trước đây, lực lượng CSGT chủ yếu thực hiện tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường thì hiện nay, công tác này đã được chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghệ hóa. Thông qua hệ thống camera giám sát kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành, lực lượng chức năng có thể theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 24/24 trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm.

Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 392 camera đang hoạt động, trong đó 254 camera giám sát xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông và 138 camera giám sát an ninh trật tự. Thượng tá Nguyễn Văn Lâm - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: "Sự hỗ trợ của công nghệ giúp công tác quản lý, giám sát được thực hiện chủ động, chính xác và hiệu quả hơn. Dữ liệu hình ảnh được lưu trữ đầy đủ, khách quan, giúp nâng cao tính chính xác trong xử lý vi phạm, đồng thời tạo sự minh bạch, công khai trong thực thi nhiệm vụ”.

Lực lượng CSGT theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát thông minh

Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm, hệ thống giám sát thông minh còn hỗ trợ đắc lực trong phân luồng, điều tiết giao thông vào các khung giờ cao điểm, hoặc khi xảy ra tai nạn, ùn tắc. Thông qua hình ảnh trực tuyến, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng đánh giá, phân tích tình hình, bố trí lực lượng đến hiện trường xử lý kịp thời, hạn chế ùn tắc kéo dài và giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ đã góp phần thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, giảm phụ thuộc vào lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến, tiết kiệm nhân lực nhưng vẫn nâng cao hiệu quả giám sát.

Chi tiết hơn về cơ chế vận hành của hệ thống camera giám sát, Đại úy Huỳnh Đức Toàn - Cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: "Camera AI tự động ghi nhận các hành vi vi phạm như: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Sau khi hệ thống ghi nhận, cán bộ phụ trách sẽ trực tiếp kiểm tra lại cụ thể từng trường hợp. Khi đủ cơ sở pháp lý, thông báo phạt nguội sẽ được gửi đến chủ phương tiện. Bên cạnh thông báo bằng văn bản giấy truyền thống, thông tin vi phạm sẽ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng VNeTraffic có liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2 của chủ phương tiện, giúp người dân tra cứu dễ dàng.

"Camera AI hoạt động liên tục 24/24, tính năng ghi hình vào ban đêm cực kỳ sắc nét, rõ ràng không thua gì ban ngày. Qua theo dõi, hành vi vi phạm phổ biến nhất là người dân cố tình nhấn ga khi đèn xanh còn 1 - 2 giây, hoặc nhìn nhầm tín hiệu đèn rẽ trái thành đèn đi thẳng. Mong bà con khi đến giao lộ cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ để chấp hành đúng" - Đại úy Toàn cho biết.

Tuyến đường trên địa bàn tỉnh có camera giám sát giao thông đều gắn biển thông báo để người dân chú ý

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, thông qua hệ thống camera giám sát, trong năm 2025, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 1.178 trường hợp. Còn trong 9 tháng năm 2026, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện, gửi thông báo 2.634 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt ước tính hơn 49,4 tỷ đồng. Qua đó đã mời lập biên bản 1.877 trường hợp, xử phạt hơn 28,3 tỉ đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 1.338 trường hợp và tước giấy phép lái xe 527 trường hợp. Các hành vi vi phạm được camera ghi nhận chủ yếu là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Ngoài các trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera trên địa bàn, Phòng CSGT Công an tỉnh còn tiếp nhận thông báo phạt nguội do các địa phương khác chuyển đến. Qua đó, đơn vị đã lập biên bản 3.406 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 8,3 tỷ đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 792 trường hợp và tước giấy phép lái xe 186 trường hợp. Từ nguồn tin phản ánh của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh các địa phương, lực lượng chức năng cũng đã mời làm việc, lập biên bản 25 trường hợp vi phạm, xử phạt 108,6 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe 5 trường hợp.

Đáng chú ý, từ ngày 01/4/2026, ứng dụng VNeID được bổ sung tính năng cho phép người dân gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông trực tiếp đến cơ quan chức năng. Nguồn thông tin này góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm. Việc triển khai "phạt nguội" đã đánh trúng vào tâm lý người tham gia giao thông, xóa bỏ tư tưởng "chỉ chấp hành khi có bóng dáng Cảnh sát giao thông".

Ghi nhận tại trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 11/2026, nhiều người dân đến nộp phạt đều thể hiện thái độ tâm phục khẩu phục trước những chứng cứ, hình ảnh rõ ràng. Anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1968) trình bày: "Hôm nay tôi đến giải quyết phạt nguội hành vi vượt đèn đỏ. Trước đó do tôi bệnh không chạy xe được nên nhờ tài xế chạy thay. Là chủ xe thì mình phải đứng ra chịu trách nhiệm trước. Đây là bài học lớn, sau này tôi cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đồng thời khi giao xe cho tài xế cần có hợp đồng rõ ràng để ràng buộc trách nhiệm đôi bên".

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, khi camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận vi phạm, thông tin về phương tiện, hành vi, thời gian và địa điểm được kiểm tra, xác minh. Mặt khác, người vi phạm khi đến cơ quan Công an giải quyết sẽ được xem lại hình ảnh, video ghi nhận hành vi vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ trong xử lý phạt nguội giúp lưu giữ hình ảnh, video làm căn cứ xác minh, hạn chế yếu tố cảm tính trong xử lý vi phạm. Trường hợp người điều khiển phương tiện có lý do chính đáng như tình thế cấp thiết, nhường đường cho xe ưu tiên, đèn tín hiệu gặp sự cố sẽ được xem xét theo quy định.

Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình che biển số, làm mờ biển số hoặc dùng biển số giả để né phạt nguội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Để đối phó với các chiêu trò này, hệ thống giám sát thông minh được nâng cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện, nhận diện phân tích hình ảnh. Thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hướng đến nâng cao tính khách quan, minh bạch trong phát hiện và xử lý vi phạm.