Kiểm tra việc kê khai, niêm yết, điều chỉnh giá cước vận tải theo biến động giá nhiên liệu

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung nắm bắt tình hình thực hiện quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá cước đã kê khai, niêm yết; việc rà soát, điều chỉnh giá vé khi giá nhiên liệu biến động. Đoàn cũng trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về cơ cấu chi phí đầu vào, những khó khăn trong hoạt động kinh doanh và trách nhiệm điều chỉnh giá cước khi chi phí nhiên liệu giảm.

Thông qua kiểm tra thực tế và làm việc với các bên liên quan, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục nắm bắt tình hình chấp hành quy định về giá, đồng thời đôn đốc cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp chủ động rà soát, thực hiện điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động của các yếu tố hình thành giá.

Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, làm việc tại Gia Lai về kê khai, niêm yết, điều chỉnh giá cước vận tải. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 71 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, khai thác 182 tuyến với 856 phương tiện; 3 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với 39 phương tiện; 18 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với 1.800 phương tiện và 1.061 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với 7.331 phương tiện.

Trong quý IV-2026, mặc dù giá xăng dầu có nhiều biến động, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, taxi và xe buýt trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức giá cước đang áp dụng, chưa điều chỉnh tăng giá. Đối với vận tải hàng hóa, các đơn vị tiếp tục thực hiện giá cước theo hợp đồng đã ký kết; các hợp đồng phát sinh mới được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với biến động chi phí đầu vào và quy định pháp luật.

Trong 10 tháng của năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã tăng cường theo dõi diễn biến giá cước, rà soát hồ sơ kê khai giá, kiểm tra các yếu tố hình thành giá và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó, xử phạt 3 đơn vị vi phạm quy định pháp luật về giá với tổng số tiền 48 triệu đồng.

Điểm bán vé của một số đơn vị vận tải tại Bến xe Quy Nhơn.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp tại địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam cũng tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến giá vé vận tải đường bộ. Thời gian gần đây, Cục tiếp tục nhận được phản ánh của hành khách về một số trường hợp doanh nghiệp đã tăng giá vé trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm, thậm chí tiếp tục tăng giá khi giá nhiên liệu đã giảm. Các phản ánh tập trung vào một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, xe buýt và hoạt động vận tải qua phà.

Cục Đường bộ Việt Nam đã chuyển nội dung phản ánh đến Sở Xây dựng các địa phương liên quan, đề nghị tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định, đồng thời, trả lời công dân và báo cáo kết quả về Cục.

Cục cũng yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã tăng giá cước trong thời gian giá nhiên liệu tăng nhưng chưa điều chỉnh giảm tương ứng khi giá nhiên liệu đã giảm. Việc kiểm tra cần chú trọng các yếu tố hình thành giá, hồ sơ kê khai giá, việc niêm yết và thực hiện giá cước thực tế. Những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý giá cước vận tải đường bộ. Trọng tâm là kiểm tra việc kê khai, niêm yết, công khai giá và bán đúng giá đã kê khai, niêm yết; kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng biến động thị trường để tăng giá cước bất hợp lý.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và giá cước vận tải; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá, nhất là trách nhiệm rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước của doanh nghiệp khi các yếu tố đầu vào thay đổi, hướng tới bảo đảm giá cước vận tải công khai, minh bạch, phù hợp với biến động chi phí, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của hành khách và người sử dụng dịch vụ vận tải.