Khoảnh khắc thót tim: Nữ tài xế mở cửa ô tô khiến 2 học sinh ngã văng ra đường

Vụ việc xảy ra ngày 12/11 trên đường Trần Phú, khu vực Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.

Nguồn: Nguyễn Đăng Chính

Theo hình ảnh từ camera, một chiếc ô tô điện mini màu trắng đang di chuyển trên đường thì giảm tốc độ, tấp vào sát lề phải và dừng lại. Tuy nhiên, ngay khi xe vừa dừng, cửa bên lái bất ngờ mở ra đúng lúc một xe máy chở hai học sinh lưu thông cùng chiều đi tới.

Do khoảng cách quá gần, người điều khiển xe máy không kịp xử lý, lao vào cánh cửa ô tô. Cú va chạm khiến cả hai học sinh cùng chiếc xe bị hất văng xuống mặt đường.

Sau sự việc, nữ tài xế bước xuống ô tô để kiểm tra tình hình. Đoạn video ghi lại vụ va chạm nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người không khỏi giật mình trước tình huống nguy hiểm.

Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe của hai học sinh sau vụ tai nạn.

Tình huống trên cho thấy nguy cơ tai nạn từ việc mở cửa ô tô mà không quan sát kỹ các phương tiện đang lưu thông phía sau.

Trước khi mở cửa, người ngồi trong ô tô cần quan sát gương chiếu hậu và kiểm tra khu vực bên cạnh xe. Cửa nên được mở hé trước để quan sát, chỉ mở rộng khi đã bảo đảm an toàn, tránh gây bất ngờ cho người đi xe máy, xe đạp hoặc các phương tiện khác.