Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp kỷ niệm 70 năm thành lập

Ngày 14/11, tại cơ sở Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

Đại biểu lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương về tham dự lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn; nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Ninh Bình, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế, cùng nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên nhà trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả UNETI đạt được trong 70 năm qua, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành Công Thương.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Việt Sơn đề nghị nhà trường tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: xác định rõ sứ mạng, phát huy thế mạnh đào tạo ứng dụng gắn với nhu cầu của ngành; nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thực hành và hợp tác doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; đổi mới quản trị đại học, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đội ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng UNETI, đã nhìn lại hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động và người học đã đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Theo ông Trần Hoàng Long, trước những yêu cầu mới của giáo dục đại học và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, UNETI hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng và đổi mới sáng tạo có uy tín.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và đổi mới quản trị đại học. Chất lượng người học và những giá trị đóng góp cho xã hội được xác định là thước đo cho sự phát triển.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Một trong những điểm nhấn của lễ kỷ niệm là hoạt động trao thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho tập thể và cá nhân nhà trường.

Tại chương trình, Ban tổ chức công bố Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 30/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vì có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao Bằng khen cho tập thể nhà trường.

Tiến sĩ Trần Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

TS. Nguyễn Ngọc Khương - nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhân dịp này, 10 cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Công Thương trao tặng nhà trường biểu trưng Khuê Văn Các, thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống hiếu học và sự nghiệp giáo dục.

Bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành là nền tảng để các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên UNETI tiếp tục phát huy truyền thống, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

GS.TS Trần Đại Lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Các khoa, phòng, ban, trung tâm và tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động nhà trường chúc mừng lễ kỷ niệm.

Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển, lễ kỷ niệm còn là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ thầy và trò. Đại diện cựu sinh viên, ông Trần Hà Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần PAROSY, cựu sinh viên ngành May niên khóa 1989-1992, chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với mái trường, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ thầy cô đã trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tạo nền tảng cho hành trình lập nghiệp.

Ấn tượng các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu tại lễ kỷ niệm.

Từ dấu mốc 70 năm, UNETI xác định tiếp tục phát triển các ngành học gắn với công nghệ chiến lược, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế. Đây cũng là hướng đi nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa kiến thức học thuật với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.