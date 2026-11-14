Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp kỷ niệm 70 năm thành lập
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành Công Thương và nền kinh tế. Bước vào giai đoạn mới, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới theo định hướng ứng dụng, gắn đào tạo với thực tiễn, khoa học công nghệ và nhu cầu của doanh nghiệp.
Ngày 14/11, tại cơ sở Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn; nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Ninh Bình, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế, cùng nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên nhà trường.
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả UNETI đạt được trong 70 năm qua, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành Công Thương.
Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Việt Sơn đề nghị nhà trường tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm: xác định rõ sứ mạng, phát huy thế mạnh đào tạo ứng dụng gắn với nhu cầu của ngành; nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thực hành và hợp tác doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; đổi mới quản trị đại học, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đội ngũ.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng UNETI, đã nhìn lại hành trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động và người học đã đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.
Theo ông Trần Hoàng Long, trước những yêu cầu mới của giáo dục đại học và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, UNETI hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng và đổi mới sáng tạo có uy tín.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và đổi mới quản trị đại học. Chất lượng người học và những giá trị đóng góp cho xã hội được xác định là thước đo cho sự phát triển.
Một trong những điểm nhấn của lễ kỷ niệm là hoạt động trao thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho tập thể và cá nhân nhà trường.
Tại chương trình, Ban tổ chức công bố Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 30/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vì có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao Bằng khen cho tập thể nhà trường.
Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển, lễ kỷ niệm còn là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ thầy và trò. Đại diện cựu sinh viên, ông Trần Hà Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần PAROSY, cựu sinh viên ngành May niên khóa 1989-1992, chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với mái trường, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ thầy cô đã trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tạo nền tảng cho hành trình lập nghiệp.
Từ dấu mốc 70 năm, UNETI xác định tiếp tục phát triển các ngành học gắn với công nghệ chiến lược, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế. Đây cũng là hướng đi nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa kiến thức học thuật với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/truong-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-ky-niem-70-nam-thanh-lap-547698.html