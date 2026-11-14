Hầm chui Cổ Linh tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 30-4-2027

Phối cảnh nút giao Cổ Linh với 3 tầng đường sau khi hoàn thành, gồm hầm vượt (tầng 1), đường đi bằng ở nút giao (tầng 2), cầu vượt (tầng 3).

Tập trung thi công các hạng mục hầm chính

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên có tổng mức đầu tư hơn 747,5 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 4-10-2025. Công trình được xây dựng theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung, tổng chiều dài khoảng 600m, trong đó có 100m hầm kín, 260m hầm hở và 240m tường chắn, gờ chắn bánh. Mặt cắt ngang hầm rộng 27,1m, bố trí 6 làn xe.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khép kín đường Vành đai 2 theo quy hoạch, giải quyết xung đột giao thông tại nút giao giữa đường Cổ Linh, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung; tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Liên danh nhà thầu đang tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Tạ Hải.

Theo báo cáo cập nhật ngày 13-11 của Ban Quản lý dự án, liên danh nhà thầu Thành Phát – CK4 – Đạt Phương – Vĩnh Hưng đã cơ bản hoàn thành việc hoàn trả 600m cống hộp kích thước 3,5x3m, xén hè mở rộng mặt đường Đàm Quang Trung và di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Đây là những công việc tạo điều kiện để chuyển sang giai đoạn tập trung thi công các hạng mục hầm chính.

Hiện trên công trường có hơn 70 cán bộ kỹ thuật, công nhân, lái máy cùng hơn 20 thiết bị thi công. 4 mũi thi công được tổ chức đồng thời. Tại hạng mục trạm bơm, nhà thầu đã hoàn thành ép cừ hố móng, công tác thi công cọc Jetgrouting gia cố nền đạt khoảng 90%, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026 để chuyển sang đào hố móng.

Đối với hầm hở, phía Quốc lộ 5 đã hoàn thành 5/6 đốt, phía cầu Vĩnh Tuy hoàn thành 2/7 đốt. Hạng mục tường chắn đầu hầm đạt 50% ở cả hai phía: phía Quốc lộ 5 hoàn thành 160/320m, phía cầu Vĩnh Tuy hoàn thành 40/80m. Riêng hầm kín, công tác gia cố nền bằng cọc Jetgrouting mới đạt 50/1.826 cọc, tương đương khoảng 3%; ép cừ ván thép đạt 20/200m.

Áp lực tiến độ và bài toán bảo đảm giao thông

Theo hợp đồng, dự án có thời gian thi công 26 tháng, từ tháng 10-2025 đến tháng 12-2027. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra hiện trường vào cuối tháng 6-2026, đồng chí Trần Đức Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4-2027. Ban Quản lý dự án thừa nhận, sau một năm triển khai, tiến độ thi công hiện chưa đáp ứng yêu cầu này.

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do nút giao Cổ Linh là cửa ngõ Thủ đô, lưu lượng phương tiện lớn, mặt bằng chật hẹp và công trường phải tổ chức đồng thời nhiều hạng mục. Khu vực cũng là nơi tập trung thoát nước của cả vùng; khi mưa kéo dài, tình trạng ngập sâu khiến việc bơm nước hố móng mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị và tiến độ thi công. Đáng chú ý, hạng mục trạm bơm và hầm kín nằm dưới gầm cầu vượt Cổ Linh, có hố móng sâu hơn 20m, không gian thi công hạn chế.

Việc rào chắn phục vụ thi công hầm chính trên đường Đàm Quang Trung có kích thước khoảng 700x31m, thời gian dự kiến đến ngày 30-4-2027. Phần đường còn lại vẫn bảo đảm tối thiểu 3 làn xe mỗi chiều. Tuy nhiên, báo cáo ghi nhận trong khoảng 3 tháng gần đây, tình trạng ùn tắc, nhất là giờ cao điểm, đã xuất hiện trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi Quốc lộ 5 và đường Đàm Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố.

Thành phố yêu cầu đưa công trình thông xe kỹ thuật trước ngày 30-4-2027. Ảnh: Tạ Hải.

Để bù tiến độ, Ban Quản lý dự án đã nhiều lần làm việc với liên danh nhà thầu, yêu cầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học và tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca. Trường hợp nhà thầu thành viên không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chuyển khối lượng theo quy định. Mục tiêu được đặt ra là đưa công trình thông xe kỹ thuật trước ngày 30-4-2027.