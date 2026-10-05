Đội tuyển Đức đang thất thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Nations League ở bảng A2. Với 4 điểm, “Cỗ xe tăng” đang đứng thứ 3, xếp sau Hy Lạp (7 điểm) và Hà Lan (5 điểm). Trận thua Hy Lạp ngay tại Augsburg cách đây khoảng 1 tuần là thất bại khó nuốt trôi với NHM bóng đá Đức. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử “Cỗ xe tăng” để đối thủ này đánh bại. Hơn bao giờ hết, thầy trò HLV Jurgen Klopp. Mannschaft cần đòi lại món nợ ở màn tái đấu rạng sáng 5/10. Chính vì vậy một chiến thắng trước Hy Lạp trong gặp lại sẽ giúp cho đội tuyển Đức vượt qua Hy Lạp trên BXH, mở toang cánh cửa vào tứ kết. Nhưng ngược lại, nếu không thể ca khúc khải hoàn, họ có thể mất quyền tự quyết khi bước vào 2 lượt trận cuối cùng.

Về phía Hy Lạp, họ đang sở hữu lứa thế hệ vàng với lối chơi rất chặt chẽ và hiệu quả. Không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển này đang xếp trên Hà Lan và Đức ở bảng A2 với chiến tích bất bại sau 3 lượt trận (thắng 2, hòa 1). Ở lượt trận gần nhất, trong khi Đức thắng Serbia 2-0, Hy Lạp tiếp tục gây ấn tượng với trận hòa Hà Lan 2-2. Thầy trò Ivan Jovanovic có lí do để tiếc nuối bởi họ đã dẫn trước 2-0 trong 45 phút đầu tiên. Phải nhờ bàn thắng ở phút 89 của Reijnders, Hà Lan mới thoát hiểm ở Thessaloniki. Đây là lời cảnh báo đầy sức nặng dành cho thầy trò Jurgen Klopp. Điều đáng tiếc với Hy Lạp là sau trận gặp Hà Lan, đội tuyển này đã mất tiền vệ Christos Tzolis, người đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của tuyển Hy Lạp, vì chấn thương. Tuy nhiên, với lối chơi gắn kết, đội bóng xứ sở các vị thần đã gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Đức trong màn tái đấu vào rạng sáng ngày 5/10.

Với quyết tâm phải giành cho được một chiến thắng, tuyển Đức đã chơi một trận đầy cống hiến, “Cỗ xe tăng” hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời gian kiểm soát bóng lên tới 63%. Đội bóng của Jurgen Klopp. tung ra tổng cộng 21 cú dứt điểm (5 lần trúng đích) nhưng không thể một lần chuyển hóa thành bàn thắng trước hàng phòng ngự kỷ luật của Hy Lạp. Trước sự kiên cường của đội bóng xứ sở các vị thần, tuyển Đức đành phái chấp nhận một trận hòa không bàn thắng. Với kết quả trong 2 lần đối đầu với Hy Lạp, chiếc vé Tứ kết UEFA Nations League đang dần rời xa thầy trò Jurgen Klopp.