Nhận định bóng đá Scotland vs Slovenia: McGinn tìm lời giải cho bức tường Oblak

Thông tin trận đấu Scotland vs Slovenia hôm nay 7/10/2026

Nhận định thắng thua Scotland vs Slovenia

Chiến thắng 2-0 trước Bắc Macedonia đến đúng lúc Scotland cần một kết quả để giải tỏa áp lực. Kieron Bowie chấm dứt quãng thời gian khô hạn bàn thắng, John McGinn ấn định cách biệt, còn Andy Robertson có chiến thắng trong ngày cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển.

Điều tích cực hơn tỷ số là cách Scotland tạo sức ép. Đội bóng của Sébastien Pocognoli chủ động đẩy đội hình lên cao, Robertson liên tục xuất hiện ở phần sân đối phương còn tuyến giữa chơi quyết liệt hơn trong những tình huống tranh chấp bóng hai.

Billy Gilmour vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đưa bóng ra khỏi tuyến phòng ngự. Lewis Ferguson mang tới sức mạnh và khả năng xâm nhập, còn McGinn là người kết nối hai tuyến bằng những pha di chuyển vào khoảng trống phía sau tiền vệ đối phương.

Tuy nhiên, Slovenia có cấu trúc phòng ngự phù hợp để làm giảm tốc độ của Scotland. Hai đội đã hòa 0-0 ở lượt đi, trận đấu mà đội chủ nhà dù có những giai đoạn chịu sức ép vẫn bảo vệ được khung thành.

Jan Oblak vẫn là điểm tựa lớn nhất, phía trước anh là Jaka Bijol và Vanja Drkusic. Slovenia thường kéo đội hình về thấp, giữ khoảng cách giữa các tuyến ngắn và buộc đối phương phải đưa bóng ra biên thay vì phối hợp trực diện vào trung lộ.

Đội khách vừa nhận thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ ở lượt ba, kết quả chấm dứt chuỗi hai trận đầu Nations League không thủng lưới. Scotland lại vừa thắng Bắc Macedonia, vì vậy trạng thái tâm lý của hai đội đã đảo chiều đáng kể so với thời điểm lượt đi.

Dù vậy, Scotland cũng có vấn đề về nhân sự. Scott McKenna không thể góp mặt sau án treo giò, còn Scott McTominay và Che Adams vắng mặt vì chấn thương. Khi thiếu một số cầu thủ giàu kinh nghiệm, Pocognoli phải tiếp tục đặt niềm tin vào nhóm nhân sự mới.

Slovenia cũng mất Benjamin Sesko, khiến sức mạnh ở vị trí trung phong suy giảm. Điều này có thể khiến đội khách càng ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội từ những pha chuyển trạng thái thay vì đẩy cao đội hình.

Scotland có lợi thế Hampden và tinh thần tốt hơn, nhưng khả năng xuyên qua hàng phòng ngự Slovenia vẫn là bài toán lớn. Trận đấu vì thế có thể tiếp tục được quyết định bởi những chi tiết nhỏ thay vì một thế trận áp đảo.

Dự đoán số bàn thắng Scotland vs Slovenia

Năm trận gần nhất của Scotland có hiệu suất bàn thắng khá thấp, trong khi Slovenia cũng không phải đội thường xuyên tạo ra những trận đấu quá cởi mở. Lượt đi giữa hai đội kết thúc 0-0.

Việc Sesko vắng mặt làm giảm thêm sức mạnh tấn công của Slovenia, còn Scotland dù vừa ghi hai bàn vẫn chưa cho thấy khả năng tạo cơ hội đều đặn trước các hàng thủ lùi sâu.

Dự đoán số bàn: khoảng 1-2 bàn.

Thông tin lực lượng Scotland vs Slovenia

Scotland không có Scott McTominay và Che Adams vì chấn thương, trong khi Scott McKenna bị treo giò.

Slovenia thiếu Benjamin Sesko, tổn thất đáng kể nhất trên hàng công.

Phong độ gần đây của Scotland vs Slovenia

Kết quả đối đầu Scotland vs Slovenia gần nhất

Trước màn tái đấu tại Hampden, Scotland chưa thua Slovenia trong 5 lần gặp gần đây theo dữ liệu được cung cấp, với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Lượt đi Nations League kết thúc 0-0.

Trang trận Scotland vs Slovenia của Báo Lâm Đồng cập nhật trận đấu thuộc lượt bốn League B.

Đội hình xuất phát Scotland vs Slovenia dự kiến

Scotland: Gunn; Hendry, Graham, Binks; Patterson, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn; Bowie, McBurnie.

Slovenia: Oblak; Karnicnik, Bijol, Drkusic, Brekalo, Janza; Cerin, Lovric; Sturm, Matko; Vipotnik.

Thống kê đáng chú ý Scotland vs Slovenia

Dự đoán tỷ số Scotland vs Slovenia

Scotland có cơ sở chơi chủ động hơn tại Hampden, nhưng Slovenia đủ kinh nghiệm để kéo trận đấu về nhịp độ thấp. Việc cả hai thiếu những cầu thủ quan trọng trên hàng công càng khiến khả năng tạo khác biệt bị hạn chế.

McGinn và Robertson có thể giúp Scotland tạo sức ép tốt hơn lượt đi, nhưng Oblak cùng hệ thống phòng ngự Slovenia vẫn là thử thách đáng kể.

Dự đoán: Scotland 1-1 Slovenia.