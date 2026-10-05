Á hậu Ánh Vương chạy 21km với thành tích đáng nể, chân rã rời vẫn đấu pickleball

🏃 🚀 Á hậu Ánh Vương hoàn thành 21km dưới 3 tiếng

Nàng á hậu xinh đẹp Phạm Thị Ánh Vương khiến bạn bè và người hâm mộ trầm trồ bởi tình yêu dành cho thể thao khi liên tiếp góp mặt ở hai giải đấu chạy bộ và pickleball.

Á hậu Ánh Vương rạng rỡ khi hoàn thành cự ly 21km

Cụ thể, Á hậu Miss Grand Việt Nam 2024 tham gia cự ly 21km tại một giải marathon lớn diễn ra ở Cần Giờ (TP.HCM) ngày 20/9 và hoàn thành đường chạy với thời gian dưới 3 tiếng.

“Tôi tự đặt mục tiêu cho mình là sẽ cố gắng hoàn thành cuộc thi với thời gian dưới 3 tiếng và đã làm được. Tuy không phải là thành tích quá nổi bật nhưng tôi rất hài lòng vì mình đã vượt qua cột mốc của bản thân”, Ánh Vương chia sẻ.

⚔️ 💪 Chạy 21km xong, hôm sau tiếp tục đấu pickleball

Đáng chú ý, chỉ cách một ngày sau khi hoàn thành cự ly bán marathon, Ánh Vương tiếp tục góp mặt tại một giải pickleball đồng đội diễn ra ở TP.HCM, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ và người đẹp nổi tiếng.

Ánh Vương tiếp tục tranh tài ở giải pickleball

Dù đã trải qua 21km với đôi chân gần như kiệt sức, nàng hậu vẫn nỗ lực thi đấu cùng các đồng đội. Đội của Ánh Vương đáng tiếc phải dừng bước sau khi nhận thất bại sát nút 41-42 ở trận đấu quyết định tại vòng bảng.

“Sau khi tôi hoàn thành 21km tại giải chạy, chân tôi gần như rụng rời. Ngày hôm sau tôi phải dành nhiều thời gian cho việc giãn cơ, ngâm đá để có thể tham gia thi đấu ở giải pickleball sau đó. Khá tiếc nuối vì đội tôi đã không thể tiến sâu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui bởi thông qua giải đấu, tôi và các đồng đội có buổi gặp gỡ, giao lưu vui vẻ và có nhiều tiếng cười”, Ánh Vương cho biết.

🎯 ⭐ Đặt mục tiêu chinh phục cự ly 42km

Không dừng lại ở cột mốc 21km, Ánh Vương đang tích cực tập luyện để hướng đến thử thách lớn hơn: chinh phục cự ly marathon 42km tại một giải chạy sắp tới.

Người đẹp đặt mục tiêu chinh phục 42km

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, người đẹp duy trì thói quen chạy khoảng 5km mỗi sáng, đồng thời dành ít nhất 2-3 buổi mỗi tuần để tập pickleball. Việc liên tục kết hợp chạy bộ và pickleball giúp Ánh Vương duy trì nền tảng thể lực, đồng thời mang đến cho cô những trải nghiệm mới trong thể thao.

Ánh Vương được biết đến khi tiến sâu tại nhiều cuộc thi nhan sắc, trong đó nổi bật là danh hiệu Á hậu Miss Grand Việt Nam 2024. Người đẹp cũng có niềm đam mê với thể thao khi từng gắn bó với bóng chuyền, nhiều năm tập gym, tích cực chạy bộ và chơi pickleball. Nhờ duy trì tập luyện thường xuyên, cô sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng 86-60-94 cm.