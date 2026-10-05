Lịch sử đối đầu bất bại của tuyển Việt Nam trước Malaysia

Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận tranh Huy chương Đồng FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Đây là lần thứ ba hai đội chạm trán trong năm 2026, đồng thời là cuộc đối đầu quyết định vị trí thứ ba tại giải đấu.

Lịch sử đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Kể từ thất bại trước Malaysia tháng 12/2014, "Những chiến binh Sao vàng" chưa một lần nhận thất bại trước đối thủ này. Đáng chú ý, Việt Nam đã hai lần đánh bại Malaysia với cùng tỷ số 2-0 tại vòng bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8.

Ngay cả thất bại 0-4 trên sân Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025 cũng không còn được tính vào thành tích đối đầu chính thức của hai đội. Sau khi xác định Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, AFC xử phạt và điều chỉnh kết quả thành chiến thắng 3-0 dành cho Việt Nam.

Những thống kê trên mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội bóng áo đỏ. Dù vậy, Việt Nam không thể chỉ dựa vào quá khứ khi Malaysia đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể.

Tại giải đấu năm nay, Malaysia giành 7 điểm và chỉ lỡ cơ hội vào chung kết do kém Indonesia về hiệu số bàn thắng. Đáng chú ý, "Hổ Malaya" vừa tạo dấu ấn với chiến thắng 6-0 trước Singapore. Hàng công Malaysia đang sở hữu chân sút nhập tịch Bergson, người đã ghi 4 bàn tại giải.

Trong khi đối thủ duy trì được sự ổn định, Việt Nam lại gặp những vấn đề đáng lo ngại về nhân sự. Hàng thủ chịu tổn thất khi Thành Chung, Văn Hậu vắng mặt, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh mới dính chấn thương ở trận thắng Pakistan 4-2. Những xáo trộn về lực lượng góp phần khiến Việt Nam nhận 4 bàn thua trong hai trận gần nhất.

Không chỉ hàng phòng ngự, tuyến giữa cũng chịu ảnh hưởng khi Hoàng Đức không thể góp mặt. Sự thiếu hụt nhân sự ở khu vực trung tuyến có thể khiến tuyển Việt Nam thêm áp lực trước lối chơi giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái của Malaysia.

Với Malaysia đang quyết tâm chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Việt Nam, cuộc đối đầu tại Gelora Bung Karno hứa hẹn diễn ra với cường độ cao. HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm phương án củng cố hàng thủ, đồng thời phát huy khả năng tấn công để khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng tấm Huy chương Đồng..