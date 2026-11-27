Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Đức là Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025 và Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân nhưng đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế số tiền là trên 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Nguyễn Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung đối với các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật khác của Đức và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người là bị hại liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tại số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng.

Người tiếp nhận thông tin là Điều tra viên Lê Thành Trung, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại 0934.529.130.